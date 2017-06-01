Випуск новин за 11:00: День захисту дітей. Новий випадок ботулізму

У випуску новин 1 червня станом на 11:00 – у День захисту дітей ми вирішили поставити маленьким українцям традиційні для дорослих питання. Уже 4 випадок ботулізму зареєстровано в Україні цього тижня.

Також у випуску: 35 обстрілів і двоє поранених українських військових в зоні АТО. Затриманому на хабарі меру Чопа призначили заставу у мільйон гривень. Відсьогодні відвідати Туреччину можна із внутрішнім паспортом.

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