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Випуск новин за 11:00: День захисту дітей. Новий випадок ботулізму

Випуск новин 11:59, сьогодні 7 Читать новость на русском

У випуску новин 1 червня станом на 11:00 – у День захисту дітей ми вирішили поставити маленьким українцям традиційні для дорослих питання. Уже 4 випадок ботулізму зареєстровано в Україні цього тижня.

Також у випуску:

35 обстрілів і двоє поранених українських військових в зоні АТО.

Затриманому на хабарі меру Чопа призначили заставу у мільйон гривень.

Відсьогодні відвідати Туреччину можна із внутрішнім паспортом.

Теги: АТО Діти Херсон Новини Закарпаття Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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