Випуск новин за 11:00: День захисту дітей. Новий випадок ботулізму
Випуск новин 11:59, сьогодні 7 Читать новость на русском
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У випуску новин 1 червня станом на 11:00 – у День захисту дітей ми вирішили поставити маленьким українцям традиційні для дорослих питання. Уже 4 випадок ботулізму зареєстровано в Україні цього тижня.
Також у випуску:
35 обстрілів і двоє поранених українських військових в зоні АТО.
Затриманому на хабарі меру Чопа призначили заставу у мільйон гривень.
Відсьогодні відвідати Туреччину можна із внутрішнім паспортом.
Джерело: 24 Канал
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