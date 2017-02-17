Випуск новин за 11:00: Загибель військових. День спонтанного прояву доброти
Випуск новин 12:51, сьогодні 338 Читать новость на русском
У випуску новин 17 лютого станом на 11:00 – троє українських військових загинули, ще десятеро отримали поранення на Донбасі за минулу добу. 17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти.
Також у випуску:
Прокуратура Донеччини кваліфікує вчорашні обстріли Авдіївки як теракт. Снаряди влучили у багатоповерхівку.
У Мюнхені стартує 53 конференція з безпеки. Основні теми: Україна, Росія, Сирія та боротьба з тероризмом.
Під час дискусії про майбутнє окупованих територій Донбасу запропонували "особливий статус".
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Деталі бою на Світлодарській дузі: 54 бригада зайняла нові стратегічні позиції19 грудня 2016 , 12:31
24 мільйонери: найбагатші очільники органів влади (Інфографіка)2 листопада 2016 , 14:37 3
Будівельники закінчили прокладання одного з найдовших залізничних тунелів України30 жовтня 2016 , 13:46
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56