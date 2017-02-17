Випуск новин за 11:00: Загибель військових. День спонтанного прояву доброти

У випуску новин 17 лютого станом на 11:00 – троє українських військових загинули, ще десятеро отримали поранення на Донбасі за минулу добу. 17 лютого відзначають День спонтанного прояву доброти.

Також у випуску: Прокуратура Донеччини кваліфікує вчорашні обстріли Авдіївки як теракт. Снаряди влучили у багатоповерхівку. У Мюнхені стартує 53 конференція з безпеки. Основні теми: Україна, Росія, Сирія та боротьба з тероризмом. Під час дискусії про майбутнє окупованих територій Донбасу запропонували "особливий статус".

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