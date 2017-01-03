Випуск новин за 13:00: Два військових кораблі Росії прибули до Філіппін

У випуску новин 3 січня станом на 13:00 – два військових кораблі Росії прибули до Філіппін з дружнім візитом.

Також у випуску: На Донбасі за минулу добу бойових втрат серед українських військових немає. У Туреччині оприлюднили фото та відео підозрюваного у здійсненні теракту в Стамбулі. В Одесі на дні Чорного моря встановили новорічну ялинку.

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