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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 13:00: Два військових кораблі Росії прибули до Філіппін

Випуск новин 13:40, сьогодні 73 Читать новость на русском
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У випуску новин 3 січня станом на 13:00 – два військових кораблі Росії прибули до Філіппін з дружнім візитом.

Також у випуску:

На Донбасі за минулу добу бойових втрат серед українських військових немає.

У Туреччині оприлюднили фото та відео підозрюваного у здійсненні теракту в Стамбулі.

В Одесі на дні Чорного моря встановили новорічну ялинку.

Теги: Новини Росії Випуск новин Філіппіни
Джерело: 24 Канал
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