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Випуск новин за 15:00: Справа директора української бібліотеки в Москві

Випуск новин 15:33, сьогодні 70 Читать новость на русском

У випуску новин 1 червня станом на 15:00 – екс-директора бібліотеки української літератури в Москві судитимуть 5-го червня. Міщанський суд сьогодні переніс засідання у справі Наталії Шаріної.

Також у випуску:

Колишній глава Української греко-католицької церкви, який очолював її 10 років, відійшов у вічність на 85-му році життя.

У лікарні в Дніпрі помер боєць АТО, якого поранило два дні тому.

Нацполіція презентувала дві програми.

Теги: Любомир Гузар Випуск новин Москва Новини Дніпра Поліція
Джерело: 24 Канал
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