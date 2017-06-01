Випуск новин за 15:00: Справа директора української бібліотеки в Москві

У випуску новин 1 червня станом на 15:00 – екс-директора бібліотеки української літератури в Москві судитимуть 5-го червня. Міщанський суд сьогодні переніс засідання у справі Наталії Шаріної.

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