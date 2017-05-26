Високопоставленого корупціонера стратили у Китаї

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У Китаї за рішенням Верховного суду країни катували колишнього начальника поліції автономного району Внутрішня Монголія, екс-політрадника Жао Ліпіна.
Як повідомляє Reuters, екс-правоохоронця визнали винним у вбивстві, хабарництві та володінні вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами.
Зокрема, у 2016 році Ліпіна визнали винним у "особливо жорстокому" вбивстві 26-річної жінки. Місцеві ЗМІ зазначають, що вона була його коханкою. Після того, як жінка пригрозила розкрити всі його корупційні злочини, він її порізав, застрелив, а потім ще й спалив тіло.
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Крім того, загальна сума хабарів, якою той заволодів, становить понад 2 мільйони юанів (близько 291 тисячі доларів).
Також, працюючи керівником поліції з 2008-го по 2010 роки, злочинець незаконно тримав у своєму офісі 91 детонатор.
Ресурс наголошує, що невідомо, скільки осіб щороку страчується у Китаї, натомість за інформацією Amnesty International, щороку тут страчують щонайменше тисячу осіб, що робить Китай світовим лідером щодо цього.
Як відомо, Внутрішня Монголія є стратегічно важливим регіоном у Китаї. Вона межує з Росією та Монголією і покриває десяту частину Китаю. Також регіон є багатим на поклади вугілля.