12:15
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Випуск новин за 10:00: Держава зазнає збитків. Борг Януковича
Випуск новин
10:50, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Високопоставленого корупціонера стратили у Китаї

11:28, сьогодні 720 Читать новость на русском
Жао Ліпін
Жао Ліпін / Соцмережі

У Китаї за рішенням Верховного суду країни катували колишнього начальника поліції автономного району Внутрішня Монголія, екс-політрадника Жао Ліпіна.

Як повідомляє Reuters, екс-правоохоронця визнали винним у вбивстві, хабарництві та володінні вогнепальною зброєю і вибуховими речовинами.

Зокрема, у 2016 році Ліпіна визнали винним у "особливо жорстокому" вбивстві 26-річної жінки. Місцеві ЗМІ зазначають, що вона була його коханкою. Після того, як жінка пригрозила розкрити всі його корупційні злочини, він її порізав, застрелив, а потім ще й спалив тіло.

Читайте також: Лідер КНДР стратив п’ятьох чиновників

Крім того, загальна сума хабарів, якою той заволодів, становить понад 2 мільйони юанів (близько 291 тисячі доларів).

Також, працюючи керівником поліції з 2008-го по 2010 роки, злочинець незаконно тримав у своєму офісі 91 детонатор.

Ресурс наголошує, що невідомо, скільки осіб щороку страчується у Китаї, натомість за інформацією Amnesty International, щороку тут страчують щонайменше тисячу осіб, що робить Китай світовим лідером щодо цього.

Як відомо, Внутрішня Монголія є стратегічно важливим регіоном у Китаї. Вона межує з Росією та Монголією і покриває десяту частину Китаю. Також регіон є багатим на поклади вугілля.

Теги: Політика Кримінал Корупція Зброя Китай Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
сьогодні, 12:07 Візи з Росією: хто втратить більше і до чого тут Крим
Наталія Лебідь 570
Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги
сьогодні, 10:01 Війна на Донбасі – наслідок розкуркулювання українського селянства, – автор книги "Куркуль"
Блог Медіа 599
Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
сьогодні, 08:07 Навіщо українська преса розповідає про всіх найнезначніших ху*лових попихачів?
Дід Панас 1124
Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
25 травня, 22:01 Галопом – до Європи, або Як Трамп і Меркель виховують Путіна
Дід Панас 3782
Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
25 травня, 21:01 Мандрівка вихідного дня. Галич: що приховують колись великі столиці
Наталя Сколоздра 1376
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Влада ввела блокаду, щоб не розкрити корупційні схеми, – експерт
 16 березня , 12:46
Терористи Донбасу взяли в полон п’ятьох українців
 12 квітня , 20:03
Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога
 24 лютого , 08:03
Радник Авакова пропонує повернути смертну кару в Україні
 13 березня , 07:23
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук