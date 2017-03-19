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Війна в Ростовській області: відомий журналіст оприлюднив плани Путіна щодо Донбасу

15:16, сьогодні 3172 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Соцмережі

Щоб хоч якось ліквідувати вірус "ДНР" і "ЛНР", який може поширитися на Росію, Путін подарує Ростовську область терористам Донбасу.

Про це пише на своїй Facebook-сторінці російський журналіст Олександра Сотника.

"Мені написав один із читачів і глядачів мого каналу, і було б неправильно, якби ця думка залишилась без уваги", – зазначив він.

На думку, його читача у Путіна є два плани, а все завершиться війною у Ростовській області вже в цьому році.

"План А". "Дамбас наш". Сухопутний коридор до Криму, "буфер" від учасника блоку НАТО. Ейфорія, якої не бачили ще ватні жінки у вушанках. Заміна лідера не обговорюється. Перемагає олігархат, безумовно, зацікавлений в цьому. Далі відбувається те, що потрібно режиму", – зауважив читач.

Щодо "плану Б", то він стане реальністю у разі краху "плану А".

"План Б". Втрачати нічого. У "Домбасі" все випалено, грабувати нікого та нічого. Є бойова сила, ресурси, голодні і злі бойовики. Є також проблема рейтингу, донбаської міграції та збереження влади. І це треба вирішувати. Швидко", – наголошує він.

Також шанувальник творчості Сотника оприлюднив етапи вирішення вищезазначених проблем на Донбасі.

а) Визнання паспортів "ДНР"-"ЛНР" (виконано); б) Лідери "ДНР" і "ЛНР" просять" визнати їх Росією. Пєсков щось там говорив про "подумаємо, важливий формат" (виконано); в) Після скасування кордону всі "скривджені українські шахтарі" на персональних танках їдуть, звичайно, не туди, де транспортне сполучення заблоковано, а рівно в протилежний бік – в рідну нову "РНР" (Ростовську область); г) Озброєних бойовиків тепер можна спостерігати в Росії. У них є роботодавець (Кремль), у них є досвід і бажання заробляти далі. Ростовська область – глибоко депресивний, дотаційний регіон, навіть ходять чутки, що Путін її хоче комусь подарувати,
– пише чоловік і припускає, що "РНР" перейде під управління терористів Донбасу.

Також житель Ростовської області наводить докази, чому "план Б" є вигідним.

"1) Списано все, що накрадено. Відкрито абсолютний і безумовний канал нового потоку неконтрольованих коштів; 2) Як ви смієте говорити про бідність країни, про погані дороги, про крах в усьому, коли у нас – "війна, і Батьківщина в небезпеці" ?! Терпіть! 3) Єдиний результат, щоб озлоблені та ті терористи Донбасу, які вміють мститися та воювати, не почали ліквідувати свої. Можливо, демо-версією був авто мийник "Моторола" 4) Незміність влади у Росії та Путін, який врятував країну від вірусу "ДНР"-"ЛНР"-"РНР", – додав він.

Читайте також: "ДНР" і "ЛНР" готуються інтегруватись у Росію

Теги: Україна Новини Росії Україна-Росія війна Війна на Донбасі журналісти
Джерело: 24 Канал
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