Військові кораблі України замерзли у морі в Одесі

В Одеській затоці лід скував військову гавань з усім Військово-морським флотом України.

Про це повідомляє 048.ua.

Флагман ВМФ "Гетьман Сагайдачний" стоїть біля парусника "Дружба". Неподалік в ряд стоять катери прикордонних військ. За ними видніється судно "Лісозаводьск".

Хлібна і Нафтова гавані, за інформацією видання, також практично скуті льодом. Буксири з певною періодичністю рухаються по затоці і не дають морю замерзнути остаточно.

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