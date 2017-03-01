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Візити Савченко на Донбас – це спецоперація на гроші Медведчука, – Фейгін

16:02, сьогодні 215 Читать новость на русском
Сестри Савченко виконують завдання Медведчука
Сестри Савченко виконують завдання Медведчука / Getty Images

Поїздки народного депутата Надії Савченко на окупований Донбас можуть бути спецоперацією лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука за узгодженням із владою Росії.

Таку думку в інтерв'ю "Укрінформу" висловив колишній адвокат Савченко Марк Фейгін

На мій погляд, це спецоперація на гроші Медведчука за погодженням з Луб'янки. Саме з Луб'янки (мається на увазі будівля ВСБ Росії на Луб'янській площі в Москві). Подібний виїзд Савченко не міг замикатися тільки на Суркові,
– вважає він.

"На жаль, пані Савченко Надія Вікторівна знову проявила себе недалекою людиною. І це сумно. Сталося те, про можливість чого я говорив раніше. Вона потрапила під вплив людей, інтереси яких замикаються не в Україні, й активно використовується ними в їх тактичних цілях. Тут загострення під Авдіївкою, постійно нові трупи, складні питання, пов'язані з блокадою, а вона їде на окуповану територію. Розцінюю цей крок як провальний", – зазначив адвокат.

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Наскільки сама Надія залучена в ситуацію, не знаю, але її сестра Віра – дуже щільно. А вже через неї – вихід на Медведчука. І Рубан – теж людина Медведчука. Упевнений, що справі звільнення полонених все це тільки шкодить,
– додав Фейгін.

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко поїхала у так звану "ДНР", де разом з представниками бойовиків відвідала колонії, в яких утримують українських полонених.

Теги: Україна Політика Війна на Донбасі Україна-Росія Надія Савченко Марк Фейгін Віктор Медведчук ФСБ
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