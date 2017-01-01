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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Як Стамбул оговтується після нічного теракту: людське обличчя трагедії

17:55, сьогодні 1892 Читать новость на русском

В новорічну ніч увесь світ сколихнув кривавий теракт, що трапився в турецькому Стамбулі.

Озброєний чоловік у костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь у нічному клубі Reіna в історичному районі Стамбула Ортакей.

На той моменту в закладі перебувало понад півтисячі людей, серд яких чимало іноземців.

Як розповідають очевидці, спершу зловмисник розстріляв охоронця на вході, а потім почав стрілянину по відвідувачах закладу.

Турецька влада вже назвала цей напад терактом.

Читайте також: Українка вижила у кривавому теракті в Стамбулі та розповіла про страшну ніч

Нагадаємо, в ніч на 1 грудня в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, внаслідок атаки загинуло 39 осіб і майже 70 отримали поранення.

Теги: Фотоновини Туреччина Теракт у Стамбулі Жертви Тероризм
Джерело: 24 Канал
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