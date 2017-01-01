Як Стамбул оговтується після нічного теракту: людське обличчя трагедії

В новорічну ніч увесь світ сколихнув кривавий теракт, що трапився в турецькому Стамбулі.
Озброєний чоловік у костюмі Санта-Клауса відкрив вогонь у нічному клубі Reіna в історичному районі Стамбула Ортакей.
На той моменту в закладі перебувало понад півтисячі людей, серд яких чимало іноземців.
Як розповідають очевидці, спершу зловмисник розстріляв охоронця на вході, а потім почав стрілянину по відвідувачах закладу.
Турецька влада вже назвала цей напад терактом.
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Нагадаємо, в ніч на 1 грудня в одному з нічних клубів Стамбула в районі Бешикташ сталася стрілянина, внаслідок атаки загинуло 39 осіб і майже 70 отримали поранення.
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