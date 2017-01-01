Як українські військові відсвяткували новорічну ніч на фронті

Вони не знають, як дати ради звичайним дитячим хлопавкам. Бо звикли до справжньої зброї. Та й гучні вибухи тут, в Авдіївці, вже давно не символізують свято. Про новорічні вогники у вікнах теж залишається лише мріяти.

Українські воїни на передовій намагаються створити домашню святкову атмосферу. Але війна додає власних барв.

За кілька годин до нового року святковий стіл у хлопців уже накритий. Замість алкоголю – домашній компот.

Окрім компоту на столі домашні ковбаски, а під ялинкою – довжелезний хліб. Ця буханка була завдовжки півтора метри. Тепер, щоправда, стала значно коротшою. Домашній хліб пекли також волонтери.

Попри святковий настрій, хлопці у повній бойовій. Адже дії ворога не передбачити.

От що можна чекати від скаженої тварини? Ніхто ж не знає, правильно? Так само і ми – можемо чекати все, що завгодно. Можливо вони зараз там уже підпили і готують нам якісь сюрпризи,

– розповдає польовий командир "Санта".

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Друг "Люлька" співає козацькі пісні. Вони і настрій підіймають, і бойовий дух. Довершують святкову атмосферу бенгальські вогники та прикраси на стінах і стелі. На зміну пісням козацьким приходять воєнні аранжування народних мотивів.

Більше про святкування тих, хто оберігає наш спокій дивіться у сюжеті.