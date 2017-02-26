Янукович назвав імена організаторів розгону Майдану

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що не віддавав наказів щодо розгону Євромайдану взимку 2013 року та звинуватив своє тодішнє оточення в інтригах проти нього.

Про це втікач заявив в інтерв’ю Der Spiegel, повідомляє DW.

Зазначається, що спершу на запитання кореспондента Крістіана Неефа про події в ніч на 30 листопада 2013 року, коли силовики побили студентів, Янукович відповідав звинуваченням на адресу "радикалів", які провокували поліцію. Проте потім він припустив, що за протестами стояв тодішній голова його адміністрації Сергій Льовочкін разом із бізнесменом Дмитром Фірташем, які нібито за спиною Януковича стали режисерами Майдану.

Екс-президент також переконує, що сам дізнався про криваві зіткнення лише наступного ранку під час гри в теніс, коли Льовочкін не відповідав на телефонні дзвінки.

Янукович також укотре заявив, що не відмовлявся від своєї посади.

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Я був в Україні, мене просто відрізали від ЗМІ, заблокували та полювали за мною по всій країні,

– наголосив він.