Європейська країна збудує на кордоні з Росією стіну

Литва планує у 2017 році побудувати стіну на кордоні з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Литви Еймутіс Місюнас, пише місцеве видання Lietuvos žinios.

На такі кроки влада країни йде задля захисту від контрабандистів та нелегальних мігрантів. На будівництво стіни влада Литви виділить близько 3,6 мільйонів євро.

"Цих коштів має бути достатньо. Поруч з парканом буде встановлена сучасна система спостереження, на неї кошти планують знайти у наступному році", – сказав Місюнас.

За словами глави МВС країни, паркан на кордоні з Росією – своєрідний знак для сусідньої держави, яку Литва розцінює як агресора.

Такий паркан не зупинить танки та іншу військову техніку, але він покаже, що ми, сподіваючись на поліпшення відносин з Росією, оцінюємо ситуацію реально. Ми робимо все, щоб знизити загрози, які представляє Росію,

– наголосив представник парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони Раса Юкнявічене.

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Споруджувати стіну будуть на ділянці 135 кілометрів – від Віштітіса до Німану, де перетинаються кордони Польщі, Литви та Росії.

Зазначимо, збудувати стіну на кордоні з Росією також хочуть ще дві країни Прибалтики – Латвія та Естонія.