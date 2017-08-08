Загравання з Путіним немає, – лідер німецьких лібералів виправдався за висловлювання про Крим

Глава Вільної демократичної партії Німеччини Крістіан Лінднер потрапив під шкал критики після своєї скандальної заяви про те, що питання незаконної анексії Криму потрібно тимчасово "заморозити".

В інтерв'ю Bild німецький політик пояснив, що він мав на увазі під своїми висловлюваннями про "подальший пошук шляхів співпраці з Росією" та "герметизацію" кримського конфлікту.

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"Ніякого загравання з Путіним немає. Ми не говоримо про пом'якшення санкцій без відповідних кроків з боку Росії. Проте варто послати Москві сигнал про те, що Росія знайде своє місце у європейському домі, якщо буде дотримуватися встановлених тут правил, – уточнив Лінднер.

Лідер німецьких лібералів також зазначив, що визнає анексію Криму незаконною, однак загострення цього питання не сприяє зміні зовнішньополітичного курсу Росії, саме тому Лінднер вважає, що варто сприймати "крадіжку" півострова "довгостроковим тимчасовим станом".

Анексія Криму суперечить міжнародному праву. Тому санкції абсолютно правомірні. Але оскільки найближчим часом вирішення не передбачається, конфлікт повинен бути заморожений. Таким чином з'явиться можливість проаналізувати, чи має намір Росія змінити свою імперську агресивну політику. Якщо ні, то санкції потрібно розширювати,

– висловився глава ВДПН.

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Нагадаємо, що 4 серпня Європейський Союз розширив санкції проти Росії через скандал із постачанням газових турбін Siemens на територію окупованого Криму.



Невдовзі після цього лідер німецької ліберальної партії закликав тимчасово заплющити очі на анексію Криму.