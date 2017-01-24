Затримали чиновників, яких підозрюють у співпраці з нардепом-втікачем Онищенком

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали двох колишніх заступників голови правління державної компанії "Укргазвидобування".

Чиновників підозрюють в тому, що вони допомагали народному депутату Олександрові Онищенку організовувати корупційні схеми з розкрадання грошей від видобутку та продажу природного газу, йдеться в повідомленні НАБУ.

Вони завдали державі збитків на суму у 3 мільярди гривень.

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Сам Онищенко втік за кордон торік улітку, ще до того як Верховна Рада дала дозвіл на притягнення його до кримінальної відповідальності.