Зброя Україні та додаткові важелі впливу: Трампу показали, як зупинити Путіна

Щоб стримати агресію Путіна щодо України чинній владі США слід, зокрема, продовжувати посилювати Україну та запровадити фінінасові санкції проти Росії.

З такою пропозицією виступив заступник міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Майкл Карпентер, передає Foreign Policy.

"Насправді існує прямий зв'язок між агресією Росії в Україні та її втручанням у вибори у США. Зусилля Росії отримати більш зговірливу фігуру на чолі Білого дому, частково, переслідують мету відвернути адміністрацію США від підтримки України", – вважає колишній посадовець.

Відтак, він пропонує Білому дому, Державному департаменту та Пентагону такі кроки:

1. Продовжити посилювати Україну для протистояння агресії з боку Росії.

За словами Карпентера, слід продовжити та розширити програму військової підготовки ЗСУ з боку військових спеціалістів НАТО ,а також надати Україні оборонні озброєння та обладнання.

До цього переліку входять протитанкові ракети та контрбатарейні радари з системами контролю, що дозволять українським підрозділам завдавати ударів у відповідь по точках ворожої артилерії,

– зазначає екс-помічник заступника міністра оборони США.

2. США мають напряму долучитись до дипломатичних зусиль спрямованих на вирішення конфлікту.

"Через відсутність США у переговорному процесі, лідери Нормандського процесу погодились на недопрацьований Мінський протокол від лютого 2015-го року, який підвищив роль ставлеників Росії у переговорах та дав Росії привід блокувати виконання Мінських домовленостей", – зауважив фахівець.

3. Вирішення конфлікту не досягнути без додаткових важелів впливу на Росію.

Тут Карпентер наголошує, що США мають бути готовими одноосібно, без підтримки з боку Європи, запровадити фінансові санкції проти Росії, аби примусити її виконувати Мінські угоди.

4. Адміністрація США повинна разом з європейськими партнерами запропонувати чіткі кроки, які забезпечать виконання Мінських угод і послідовність їхнього втілення.

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5. Адміністрація Трампа має тиснути на владу України, щоб домогтись зміни характеру роботи судової системи, яка зараз на думку Карпентера, стоїть на заваді боротьби з корупцією.

6. Адміністрація США повинна домогтися збільшення підтримки демократичного розвитку України з боку Європи.

"Для продовження прогресу України необхідна скоординована, активна участь лідерів Європи та США, щоб гарантувати, що Україна надалі буде реформуватись, посилювати власні демократичні інститути та розвивати здатність захищати власний суверенітет і територіальну цілісність", – додає Карпентер.

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