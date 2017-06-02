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ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Живу комаху перетворили на здатного до польотів кіборга з сонячними батареями

16:55, сьогодні 276 Читать новость на русском
Бабка-кіборг
Бабка-кіборг / 24 Канал

І вже навіть зняли на відео його перший політ.

Проект під назвою "Дреґонфлай" втілили вчені у лабораторії Чарльза Штарка Дрейпера. Для експерименту взяли живу бабку. Комаху обладнали набором крихітних датчиків та електронних схем, що живляться від енергії сонця.

А, щоб керувати комахою дистанційно, в її нервову систему помістили світлочутливі гени. Так нейрони напряму реагують на імпульси світла, що подаються електронікою. Використовувати таких кіборгів можна буде з різною метою: від запилення квітів до збору інформації.

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Теги: США наука світ тварин
Джерело: 24 Канал
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