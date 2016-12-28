"Жодних нацистів": виборці Трампа не зможуть пообідати в ресторані на Гаваях

В одному із закладів громадського харчування на Гаваях відмовились обслуговувати людей, які на президентських виборах голосували за Дональда Трампа.

У столиці штату місті Гонолулу власники ресторану вирішили заборонити вхід до закладу всім, хто підтримав Дональда Трампа, пише Fox News.

На дверях ресторану повісили плакат із написом: "Якщо ви голосували за Трампа, ви не можете їсти тут! Жодних нацистів".

До слова, під час президентських перегонів у США 8 листопада Гаваї майже одноголосно підтримали кандидата від демократів Гілларі Клінтон, проте перемогу на виборах здобув одіозний республіканець Дональд Трамп.

Що цікаво, свою зимову відпустку чинний президент США Барак Обама зазвичай проводить на Гаваях.