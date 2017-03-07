Журналіст повідомив, з яких саме Шахт дістали зброю терористи

Відомий журналіст Денис Казанський стверджує, що Росія насправді не брехала, коли заявляла, що бойовики на Донбасі знайшли зброю у шахтах.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

Не поспішайте сміятися над росіянами, які розповіли, що "зброя зберігалася в шахтах, а "ополченці" її просто знайшли". Вони не збрехали. Просто слово "Шахти" тут слід читати з великої літери. Це місто в Ростовській області, недалекому від кордону. Відтак, росіяни не збрехали. Зброя бойовики отримували з Шахт,

– наголосив Денис Казанський.

Зауважимо, що в 2015 році активісти спільноти InformNapalm помітили в цьому місті ешелони з російською військовою технікою.

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