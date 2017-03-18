Журналіст вказав на абсурдну деталь в антиукраїнських мітингах у Польщі

Акції протесту польських націоналістів, які ті провели у неділю, 18 березня, вийшли малочисельними.

Про це розповів журналіст і письменник Богдан Логвиненко.

На протест у Варшаві в суботу, неробочий день, прийшло людей 40, здебільшого якісь тінейджери, у Вроцлаві не більше 30. Слабенько,

– зазначив він.

За словами Логвиненка, популізм місцевих націоналістів полягає на тому, що саме через українців поляки мають шукати кращого ринку праці, бо емігранти демпінгують ринок праці. Він зазначив, що самі ж поляки, які виїхали до Англії чи Ісландії, про себе рідко бувають такої ж думки.

Абсурд ще й полягає в тому, що в інтернеті весь цей польський антиукраїнський рух виглядає масовим і суворим, а на фотографіях з мітингів – смішно і жалюгідно,

– додав він.

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