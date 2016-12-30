Журналісти пояснили, наскільки можливим є напад Росії на Україну через Білорусь

У разі повного переходу Білорусі під контроль Росії Україна зможе плюсувати до військового потенціалу нашого північного сусіда ще й потенціал Білорусі.

Про це пише Вадим Довнар у матеріалі на ресурсі "Апостроф".

Варто зазначити, що у разі повного переходу Білорусі під контроль РФ Україна зможе плюсувати до військового потенціалу Росії потенціал Білорусі, а до своїх кілометрів кордону з РФ – ще й "білоруські" кілометри,

– зазначає автор.

Щоправда наводить думку білоруських експертів, які є менш категоричними.

Так, журналіст Сергій Каралевич вважає, що у 2017 році російсько-білоруські відносини не зазнають серйозних змін. За його словами, Олександр Лукашенко прекрасно розуміє, що собою являє Росія, і навряд чи стане ще більше зближуватися з нею політично. Відтак, можна очікувати продовження уповільнених торгових воєн, буде більше економіки, ніж політики,

– підкреслює журналіст.

На думку іншого політичного оглядача Павлюка Биковського, стосунки між Білоруссю і Росією зараз перебувають у "фазі кризи", помітним проявом якого став демарш Лукашенка з неявкою на саміти Євразійського союзу та ОДКБ.

Подальший розвиток ситуації передбачає посилення кризи, оскільки в Росії зараз не вистачає коштів на підтримку власних стратегічних проектів, так і відносини з Білоруссю більше не виглядають для Кремля необхідним фоном для внутрішніх політичних кампаній,

– передає він слова Биковського.

Однак Довнар зазначає, що Биковський і Каралевич у пісдумку не вважають, що Білорусь стане плацдармом для вторгнення в Україну.

На думку Каралевича, Олександру Лукашенку подобається бачити себе в ролі миротворця. Україні в цьому плані було б вигідно йому підігрувати, а не створювати конфліктних ситуацій, на зразок розвороту літака (компанії "Белавіа", - "24"). Ну і розглядати Білорусь як плацдарм для наступу Росії на Україну - це все-таки занадто. Биковський своєю чергою вважає, що Білорусі навряд чи загрожує повторення українського сценарію, але для України може бути неприємним "подарунком" розміщення нової російської військової бази в Білорусі, від чого Лукашенко зумів відбитися в 2015 році. Також білоруському керівництву поки вдається цього уникати, але важко сказати, наскільки воно буде стійким у цьому питанні,

– зауважив український оглядач.

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