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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Зібров прокоментував відставку Балчуна з поста глави "Укрзалізниці"

23:04, 10 серпня 420 Читать новость на русском
Зібров прокоментував відставку Балчуна з поста глави
Зібров прокоментував відставку Балчуна з поста глави "Укрзалізниці" / joinfo.ua

Український співак Павло Зібров вважає, що Войцеху Балчуну краще займатись музикою, а не чиновницькою роботою.

9 серпня глава Войцех Балчун подав у відставку. Згодом Кабінет міністрів офіційно звільнив Войцеха Балчуна з посади голови правління "Укрзалізниці".

Народний артист України Павло Зібров заявив, що не планує подавати свою кандидатуру на посаду глави "Укрзалізниці".

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Балчун – хороший музикант, який на батьківщині збирає "Палаци спорту". Так що хай краще займається музикою і гастролює, навіщо йому ці чиновницькі розклади. Я розумію, як це творчій людині займатися рухомими складами, чаєм, цукром, білизною. Хоча свого часу він поставив на "хороші колеса" польську залізяку, і менеджер він дуже хороший,
– вважає Зібров, передає Styler.

На думку співака, Войцеху Балчуну в Україні не давали працювати, так само як і Міхеїлу Саакашвілі.

"Його по руках били і працювати не давали. Тому що "Укрзалізниця" – це величезна імперія з мільярдними оборотами, і вона існує в країні, де все на відкатах і все прогнило. У будь-якій галузі у нас навести порядок нереально. Будь це освіта чи медицина, або транспортна сфера, тому що це головні судини держсистеми. Так які претензії до людини? І я думаю, що ні Саакашвілі, ні Балчун і уявити не могли, наскільки тут велика проблема", – вважає Зібров.

Нагадаємо, після того, як головою "Укрзалізниці" став Войцех Балчун, гурт "Плюшевий Бруклін" записав кліп, у якому музиканти пропонували полякам призначити народного артиста України Павла Зіброва головою польської залізниці. У кліпі знявся й сам Зібров.

Теги: Новини України Войцех Балчун Укрзалізниця
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