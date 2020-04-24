10-річний хлопчик на Mercedes приїхав за покупками до магазину на Запоріжжі: відео

10-літній хлопчик за кермом батьківського Mercedes приїхав за покупками до магазину. Сталося це в місті Токмак, що у Запорізькій області.

Відео цього інциденту виклали в інтернеті. На ньому видно, як спочатку хлопчик виходить з припаркованої машини з місця для водія. А згодом як він повертається вже після походу в магазин, сідає за кермо та від'їжджає. Правоохоронці встановили, що юному водію – лише 10 років, повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

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Дивіться відео, як 10-літній хлопчик їздить за покупками на Mercedes

Вже після публікації цього відео правоохоронці встановили особи неповнолітнього та його родичів. Згодом вони зупинили автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував батько хлопчика. На нього склали адмінпротокол.

Щодо самого хлопчика, то з ним ювенальна превенція проводитиме профілактичні бесіди.