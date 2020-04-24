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      10-річний хлопчик на Mercedes приїхав за покупками до магазину на Запоріжжі: відео

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      10-літній хлопчик за кермом Mercedes
      10-літній хлопчик за кермом Mercedes / Кадр з відео

      10-літній хлопчик за кермом батьківського Mercedes приїхав за покупками до магазину. Сталося це в місті Токмак, що у Запорізькій області.

      Відео цього інциденту виклали в інтернеті. На ньому видно, як спочатку хлопчик виходить з припаркованої машини з місця для водія. А згодом як він повертається вже після походу в магазин, сідає за кермо та від'їжджає. Правоохоронці встановили, що юному водію – лише 10 років, повідомляє відділ комунікації поліції Запорізької області.

      До слова Рада скасувала для водіїв штрафні бали за порушення правил дорожнього руху

      Дивіться відео, як 10-літній хлопчик їздить за покупками на Mercedes

      Вже після публікації цього відео правоохоронці встановили особи неповнолітнього та його родичів. Згодом вони зупинили автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував батько хлопчика. На нього склали адмінпротокол.

      Щодо самого хлопчика, то з ним ювенальна превенція проводитиме профілактичні бесіди.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Авто Поліція Новини Запоріжжя
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