На Херсонщині морські піхотинці у бою захопили в полон 11 російських окупантів

На Херсонщині українські морські піхотинці взяли в полон 11 окупантів. Серед них – 1 російський офіцер.

росіяни намагаються укріпити свої позиції на Півдні, проте це в них не надто виходить. Так напередодні успіх у бою продемонстрували військові ВМС ЗСУ.

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У полоні – 1 офіцер та 1 прапорщик

Морські піхотинці провели вдалі контрнаступальні дії на Херсонському напрямку. У полоні опинились 11 ворогів: 1 офіцер, 1 прапорщик та одразу 9 мобілізованих у так званій "республіці" донецьких бойовиків.

Окупантам, які потрапили в полон, пощастило, адже Україна дотримується норм міжнародного права. Усі полонені передані до відповідних компетентних органів,

– наголосили у ВМС ЗСУ.

На взятті у полон ворогів морські піхотинці не обмежились. Артилерія Військово-Морських сил знищили 1 ворожу БМП та 20 осіб. Їх або поранили, або ліквідували.

Вороги вже втратили понад 41 тисячу осіб у війні

Зазначимо, що з 24 лютого ЗСУ вже ліквідували 41 030 окупантів. Наші оборонці лише за останню добу знищили 200 ворогів. Також росіяни залишились без 1768 танків, 223 літаків, 190 вертольотів та 15 кораблів та катерів. Найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому та Криворізькому напрямках.

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