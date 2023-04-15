Знайшли 12-річну Настю з Київщини: поїхала на побачення з інтернет-другом і зникла

Поліція розшукала 12-річну Настю з Білогородки Київської області, яка поїхала до столиці на зустріч із другом і зникла. Правоохоронці оперативно відреагували на зникнення дівчини.

Ще 13 квітня до поліції звернулась мати та повідомила про зникнення дитини, яка поїхала в Київ до знайомого та не виходила на зв'язок.

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Дівчина поїхала на побачення

Поліцейські встановили, що під час війни дівчина з матір'ю залишила Україну. Проживаючи за кордоном, дитина познайомилась в інтернеті із хлопцем.

Коли сім'я повернулась в Україну, дівчинка поїхала з дому на побачення з другом і майже добу не виходила на зв'язок.

За кілька годин дівчину розшукали

На розшуки неповнолітньої залучали всі підрозділі поліції і це дало результат: вже за кілька годин Настю знайшли у столиці – вона проводила дозвілля з юнаком.

Правоохоронці закликали батьків повідомляти про зникнення дитини одразу, цікавитись дозвіллям своїх дітей, особливо в інтернеті.

До слова, наприкінці березня на Київщині вдалося розшукати маленьку Злату Іваницьку. Майже добу доля 6-річної дівчинки була невідома.