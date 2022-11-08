15 кілометрів до Маріуполя: у селищі Нікольське чули 3 потужні вибухи

У селищі Нікольське Маріупольського району чули потужні вибухи. Воно розташоване за 15 кілометрів до окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Наразі подробиці з’ясовують.

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Біля Маріуполя чули потужні вибухи

Повідомляють про три потужні вибухи у Нікольському Маріупольського району. До Маріуполя близько 15 кілометрів. Подробиці з’ясовуємо,

– написав Андрющенко.

Згодом радник мера розповів, що працює система ППО російських окупантів з лісосмуги в районі лікарні.

"Невідомо, що там окупантам мариться в небі, але це допомагає знаходити точки розміщення ППО. Дякую всім українцям в окупації за уважність та співпрацю", – зазначив Андрющенко.

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Навколо Маріуполя окупанти будують лінію оборони

Раніше Петро Андрющенко розповів, що навколо Маріуполя окупанти почали будувати лінію оборони. Два мінізаводи з виробництва бетону, які змонтували в Маріуполі, працюють на фронт. Виробляють протитанкові бетонні "пірамідки", які частково везуть у бік Запоріжжя/Херсону.

За його словами, лінію оборони частково встановлюють у районі траси між Маріуполем та селищем Нікольське. Також значно посилюють напрям з півночі в село Старий Крим.

Також Андрющенко повідомив, що загарбники побудували у Маріуполі два невеликих бетонних заводи. Коли росіяни їх споруджували, то заявляли, що начебто це для відбудови Маріуполя. Однак це виявилося не так.

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