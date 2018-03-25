Футбольна візитка, "розігрів" Усика і гімн АТО: як легендарні "Тінь Сонця" запалювали у Києві

Флагмани українського патріотичного року – потужний фолк-метал гурт "Тінь Сонця" – святкують ювілей. 24 березня понад 600 фанів разом з улюбленими музикантами вжарили на тригодинному концерті в столичному клубі "Атлас".

З їх музикою сміло йдуть до бою – стають на футбольне поле, бійцівський ринг і, без перебільшення, на барикади. Пісня "Козаки" була обрана візитівкою Національної збірної з футболу на Євро-2016, під неї виходив на ринг Олександр Усик, а "Меч Арея" стала неформальним "гімном АТО" серед військовослужбовців ЗСУ.

Їх пісні не так часто можна почути на телеканалах чи радіохвилях. Однак "Тінь Сонця" вважають одним з найбільш концертуючих українських рок-гуртів, бо грали ледь не на всіх відомих українських фестивалях, давали всеукраїнські турне, підтримували благодійні акції і не раз їздили на фронт.

Як і у 2003-му у львівських "Барвах", столичний концерт відкривав одіозний рокер на прізвисько "Чорт":

15 років тому я був з ними. Хто був на тому концерті? Ого, скільки аксакалів! Але й нових прихильників чимало. Зараз ви почуєте дуже багато знайомого, доброго. І звісно будуть сюрпризи.

"Прискоримо прихід весни, взявшись за руки і ведучи разом із нами "Кривий танець", – розпочав фронтмен Сергій Василюк.

Поєднання автентичної бандури й гітарного саунду, глибокі мотивуючі тексти і щирий драйв змусили фанів розчинитись у живому танці.

Прозвучали і старі композиції з ранніх альбомів "Над диким полем", "Полум'яна Рута", так і з новіших "Танець Серця", "Грім в ковальні Бога" та "Буремний край". Сергій Василюк заспівав і кілька сольних композицій із "Схованого обличчя", зокрема глибоколіричну "Вишневий садок".

Серед гостей – чимало давніх друзів і колег по сцені. Бандурист, автор пісні "Меч Арея" Живосил Лютий виконав думи. Доброволець-правосекторівець, поет та музикант Олекса Бик заспівав спільно з Сергієм Василюком "Янголів у камуфляжі" – хіт соціально-мистецького проекту "Пісні війни".

"Останні ночі без тебе" гурт виконав із Наталією Вєтровою – вокалісткою, співавторкою проекту "Зачарований світ". З бандуристом та засновником "Шпилястих кобзарів" Ярославом Джусем заспівали народної "Там, де Ятрань круто в'ється". А далі бандурист потішив віртуозним "Запорізьким маршем".

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Окрім пісень, лунали і анекдоти з передової. Казкар, колишній учасник гурту "Вій" Сашко Лірник зачитав писане для бійців на фронті.

"Пам'ятаю їх (музикантів гурту – ред) маленькими. Ще тоді відчув народження нового потужного українського колективу. І зараз моя душа тішиться", – сказав він.

Концертний зал був переповненим. Серед прихильників творчості гурту – чимало активістів та військових. Особливістю є те, що власники УБД можуть безкоштовно відвідувати виступи. Між гучних оплесків чулися патріотичні гасла, майоріли синьо-жовті стяги, виднілася патріотична символіка.

Волонтер Олександр Юрков називає себе однодумцем гурту. У 2014-му вони разом організовували патріотичний фестиваль в Ізмаїлі.

"Тінь Сонця" надихає на боротьбу! Це особливо важливо під час війни. Подивіться, це перший захід, де хлопців більше, ніж дівчат. Їх музика потрібна українцям. Це перший гурт, який у 2015-му виступив повним складом в АТО не акустично, а з усім обладнанням. Хлопці дали повноцінний концерт у батальйоні "Київ 12", а далі – на площі в Кураховому, –

каже Юрков.

Іван Василюк – менший брат лідера гурту. Говорить, що для нього "Тінь Сонця" завжди є чимось більшим, ніж просто музикою.

Добре пам'ятаю, як мої старші брати Сергій та Олексій записували перші пісні на касетний магнітофон. Родинні зв'язки в поєднанні з музикою дають емоції, які важко передати словами. Знаєте, наприклад, пісня "Козаки" – для когось просто крутий рингтон на мобільному, а от хтось під "Меч Арея" йшов у бій на Сході. Бачу, що погляд у публіки дорослішає. Люди йдуть не просто тусити на концерті, а сприймати і читати код, який їм передає виконавець. Це важливо!

– акцентує юнак.

Концерт тривав більше трьох годин. На завершення виконали легендарну "Козаки" та "Дикі гуси" – пісню з першого альбому, написану 15 років тому.

Друзі, музика – неймовірна сила, яка робить нас дійсно сильнішими. Це наша мрія, яку ми несемо усі ці 15 років, щоб така музика робила непереможними нас, об’єднувала і загартовувала. Ми щасливі, що ми знову тут. До нових зустрічей!

– фінальні слова Сергія Василюка.

Ювілейний тур "Тіні Сонця" містами України продовжується. Позаду – Кропивницький, Житомир, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ та Київ. На часі – зустріч із Миколаєвом, Одесою, Дніпром та Харковом.

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Фото: Валерія Павлюк, Ростислав Лабенський, Катерина Петренко