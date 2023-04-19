Стратегічний план Пекіна – поглинути Сибір: навіщо глава Міноборони Китаю їздив до Москви

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу прибув до Москви 16 квітня, де зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним, а також главою міноборони Росії Сєргєєм Шойгу.

Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський припустив, що сторони могли обговорювати постачання озброєння з КНР до Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Китай може бути корисним для Росії

Піонтковський зауважив, що остаточне розв'язання цього питання залежить від результату контрнаступу ЗСУ.

Китай вже не встигне розгорнути необхідне постачання, щоб підтримати Росії під час наступу українських сил, який розпочнеться у найближчі тижні,

– підкреслив публіцист.

Якщо ж здійсниться інший сценарій та з'ясується, що на Україну чекає тривалий період боротьби на виснаження, тоді Китай буде дуже корисним для Росії.

"Мабуть, саме це обговорювалось під час зустрічей Лі Шанфу з Путіним та Шойгу – у який спосіб Китай буде підтримувати путінський режим доволі тривалий термін", – припустив Піонтковський.

Андрій Піонтковський про цілі візиту глави Міноборони Китаю до Росії: дивіться відео

Вигідний сценарій для Пекіна

Сценарій війни на виснаження – найвигідніший для Пекіна. На думку співрозмовника, Китай має стратегічний план цілком поглинути Сибір. При цьому він хоче економічно підкорити всю Росію.

"А юридично він поверне собі території, які були відторгнуті за Айгуньським та Пекінським договорами. Пекін заявив про це, коли опублікував карту Росії з китайськими назвами населених пунктів за декілька днів до візиту Сі Цзіньпіна до Москви", – відзначив опозиційний політик.

"І глава Китаю послідовно дотримується своєї стратегії", – наголосив Андрій Піонтковський.

Що відомо про візит Лі Шанфу до Москви