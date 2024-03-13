"Літали високо і вільно": українське небо втратило двох своїх синів

На жаль, Україна втрачає своїх найкращих доньок і синів у жорстокій війні, яку розв'язала Росія. Так, прийшла сумна звістка про загибель ще двох Героїв.

У вівторок, 12 березня, стало відомо, що українське небо втратило двох льотчиків. Про це повідомили у 12 окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

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Відправилися у "вічний політ"

Україна втратила 2 хоробрих льотчиків. Вони стояли на захисті неба України. Загиблі пілоти входили до складу 12 окремої бригади армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка.

Сьогодні небо втратило двох своїх синів, які завжди літали високо і вільно. Нехай їхні душі знайдуть спокій серед зірок, а ми пам'ятатимемо їх як героїв, що віддано служили своїй Україні…,

– мовиться в повідомленні.

Хоробрі захисники, що віддали своє життя за Україну

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висловлює співчуття рідним і близьким. Низько кланяємося до землі Героям, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.