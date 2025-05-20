"3 роки полону – це постійна боротьба за повернення": історії рідних захисників Маріуполя

20 травня 2022 року. З території заводу "Азовсталь" у Маріуполі вийшли останні оборонці. Військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я бійців гарнізону. Окрім того, захисникам наказали припинити оборону міста.

Тоді понад 2 тисячі воїнів опинилися в російському полоні. Серед них – понад тисячу бійців "Азову". Військовим гарантували збереження життя, незастосування тортур, а також якнайшвидші обміни. Однак сотні оборонців досі перебувають у російській неволі.

20 травня 2025. Уже 3 роки. Три роки полону – пекла, катувань і невимовного болю. І 3 роки боротьби, щоденної боротьби рідних і близьких українських Героїв, які щосекунди чекають і сподіваються на їхнє повернення. Щоб нарешті почути таке заповітне: "Я вдома".

У день 3 річниці полону гарнізону Маріуполя 24 Канал поспілкувався з рідними та близькими наших військових. Про переживання, біль та боротьбу за звільнення полонених захисників – читайте далі.

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"Від гострого болю і відчаю до прийняття та надії"

3 роки полону мого хлопця відчуваються, як вічність,

– ділиться Лілія, дівчина полоненого бійця "Азову" Богдана.

Дівчина розповідає, що для неї цей час – повне переосмислення себе та своїх цінностей. Повне занурення у свій внутрішній світ, аби знайти там сили й сенси, перебуваючи в очікуванні.



Лілія з Богданом / Фото, надане 24 Каналу

Дівчина зауважує, що це різні стадії – від гострого болю і відчаю до прийняття та надії.

Я дуже хочу, щоб це швидше закінчилось, бо він заслуговує жити вільно і на повну. Сподіваюсь, що він не забув моє обличчя. Сподіваюсь, що він знає, як сильно його чекають та люблять. І не сподіваюсь, а знаю, що він все витримає,

– наголошує кохана захисника.



Кохана захисника "Азовсталі" на акції на підтримку полонених / Фото, надане 24 Каналу

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"Дії попри все, через і замість страждань"

Як би емоційно важко не було, я знаю, що йому там гірше. Але я вірю та знаю, що він тримається. Через це тримаюся я,

– наголошує Валерія, подруга азовця Вадима.

Дівчина ділиться, що 3 роки полону її друга – це період дій та намагань. І підкреслює: "Дії попри все, через та замість страждань".



Валерія з Вадимом / Фото, надане 24 Каналу

Цей час, ці 3 роки, для Валерії стали переломними. Вони показали, що вона може бути сильною й не зупинятися.

Дуже хочу, щоб травень нарешті став травнем, а не місяцем ще однієї річниці його полону. Хочу, щоб його мама мала змогу його обійняти. Щоб він мав змогу втілювати свої мрії на рідній землі. Сподіваюся, що він відчуває – за нього борються!

– наголошує подруга українського захисника.

Валерія разом з мамою Вадима на акціях на підтримку полонених / Фото, надані 24 Каналу

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"Коли нарешті настане мить нашої зустрічі, світ навколо зупиниться"

3 роки, як ти перебуваєш в полоні. Це нескінченні дні без твоїх обіймів, посмішки, голосу. Час, що відокремив нас один від одного,

– звертається Людмила до свого коханого Олександра, бійця "Азову".

Жінка ділиться, що щодня прокидається з думками про коханого. Кожен ранок починає з молитви за здоров'я Олександра та витримку.

"Кожен день боротьба зі страхом за твоє життя", – наголошує Людмила.

Вона зазначає, що їхнє кохання витримало випробування відстанню і часом. Воно міцнішає в тиші очікування.

Кохаю. Вкладаю в ці слова всю силу, що дає наснагу жити й чекати. Я дуже хочу обійняти тебе, відчути твоє тепло і разом зробити перший ковток свободи. Вірю, що ти тримаєшся і знаєш, що ми чекаємо на тебе. І коли нарешті настане мить нашої зустрічі, світ навколо зупиниться. Я побачу твої очі й усі ці 3 роки зникнуть в одній довгій обіймі,

– зазначає кохана захисника.



Людмила та Олександр / Фото, надане 24 Каналу

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"Дуже хочу, щоб свої 25 він зустрів у колі сім'ї й близьких"

3 роки полону мого сина – це постійна боротьба за його повернення,

– наголошує Тетяна, мати азовця Артема.

Жінка ділиться, що для неї за цей час життя змінилося кардинально. Постійні акції, заходи, зустрічі, поїздки за кордон. І так з квітня 2022 року.

Мати українського захисника дуже хоче, щоб свої 25 років Артем зустрів у колі сім'ї та близьких.

Тому що 22, 23 і 24, на жаль, він зустрів у полоні. І я вірю, що він зі своїми побратимами будуть вже вдома на цей момент. Я вірю в нього тут, так само я думаю він вірить у нас там! І сподіваюсь він знає, що за них тут борються!

– наголошує Тетяна.

Тетяна на акціях на підтримку полонених, серед яких її син Артем / Фото, надані 24 Каналу

Скільки захисників "Азовсталі" досі перебувають у російському полоні?

Станом на травень 2025 року в російському полоні перебувають майже дві третини азовців, які боронили Маріуполь. Як розповів офіцер по роботі з особовим складом 12-ї бригади "Азов" Костянтин Кожекін, у 2022 році з "Азовсталі" у полон вийшли близько 1400 бійців. Поки лише 485 з них вдалося повернути.



Окрім бійців "Азову", в травні 2022 року у російський полон вийшли морпіхи, поліцейські, прикордонники та інші оборонці, які на той момент перебували в оточеному Маріуполі.

Уже 3 роки нелюдського ставлення і жорстоких тортур у російській неволі... Кожен з нас повинен пам'ятати про всіх наших людей, які досі перебувають у ворожому полоні.

Наш обов'язок – стати голосом полонених. Говорити про них, виходити на акції, підтримувати рідних і близьких Героїв, і робити все, щоб захисники нарешті повернулися додому, до своїх близьких.