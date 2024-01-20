Не хочемо шокувати, але це війна: 47 ОМБр показала кадри реального бою в районі Авдіївки (18+)

Сили оборони час від часу показують кадри реальних боїв. На них цивільні можуть побачити війну без прикрас і цензури – такою, як вона є.

Раніше воїни 47 ОМБр показали відео, як "Бредлі" знищує російський танк Т-90 "Прорив" у районі Степового на Авдіївському напрямку. Видовищний ролик став напрочуд популярним у мережі, і багато хто іронічно запитував росіян, де ж їхній "прорив". Згодом показали екіпаж БМП, який розтрощив танк окупантів.

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47 ОМБр оприлюднила кадри боїв під Авдіївкою

Ми не маємо за мету когось із вас шокувати. Ми показуємо війну такою, якою вона є! На відео бійці 47 окремої механізованої бригади. У той день воїни вибили противника з однієї з позицій на Авдіївському напрямку,

– мовиться в підписі.

47 бригада показала реальний бій під Авдіївкою: дивіться відео (Обережно, кадри можуть шокувати! Відео 18+)

У ролику показано зачистку українськими воїнами позицій окупантів. Бійці 47 бригади використовують стрілецьку зброю та гранати. На жаль, не минуло без втрат з нашого боку – одного з воїнів було серйозно поранено.

47 ОМБр – вправні пілоти дронів

Раніше бійці 47 бригади розказали, що напрямок Степового тримається завдяки піхоті та FPV. Завдяки дронам вдається стримувати наступ російської бронетехніки.

"Буває, що одного FPV-дрона достатньо для знищення цілого танка. Можна попасти під його башту, навіть старим радянським зарядом для гранатомета. Здетонує боєкомплект, і танк підсмажиться", – пояснює боєць, який у цивільному житті був режисером монтажу.

Яка ситуація під Авдіївкою: дивіться на карті

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