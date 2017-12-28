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4 перевірні способи, як уникнути похмілля

22:03, 28 грудня 1934 Читать новость на русском
4 перевірні способи, як уникнути похмілля
4 перевірні способи, як уникнути похмілля / unsplash.com

Час шалених святкувань і грандіозних вечірок лише розпочався, тому варто завжди знати, як відпочити на всі 100% і зранку чудово себе почувати.

В Единственная зібрали декілька відмінних способів, як правильно приймати алкоголь під час новорічного застілля.

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1. Не пийте алкоголь на голодний шлунок

Краще до початку застілля випийте 2-3 таблетки активованого вугілля, а через кілька годин після закінчення новорічної вечері прийміть ще 2 таблетки.

Також перед вживання алкоголю обов'язково щось з'їжте, тому що може виникнути більша вірогідність швидкого сп'яніння. Що цікаво, кава, випита перед трапезою, завдяки вмісту хініну, дозволяє печінці краще справлятися зі своєю роботою.

2. Не змішуйте алкоголь

Під час новорічної ночі виберіть собі тільки один напій. Коньяк, шампанське або віскі можуть викликати похмілля. Найбезпечнішим варіантом експерти вважають сухе вино. Але якщо ви вже вирішили випити інший алкоголь, то підвищуйте градус, а не навпаки.

3. Не пийте алкоголь залпом

Щоб вранці не страждати від похмілля, пийте алкоголь повільно, невеликими ковтками. Крім цього, запивайте алкоголь виноградним, яблучним соками або водою – це знизить концентрацію алкоголю.

4. Обов’язково закушуйте

Будь-який алкоголь не варто закушувати такими продуктами, як гриби, квасоля, картопля, качка, гусак, жирне м'ясо. Важка закуска додасть роботи вашій печінці. В якості закуски вибирайте овочі і фрукти, квашену капусту, а продукти, багаті на йод (до прикладу, морепродукти) точно убезпечать вас від похмілля.

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Якщо ви все ж випили зайвого і почуваєте себе погано – то прийміть контрастний душ, випийте багато газованої води, а також прийміть абсорбент і вирушайте спати. Ймовірність сильного головного болю і похмілля буде не такою висока.

Теги: LifeStyle Здоров'я Новорічні свята Алкоголь Здорове життя Поради
Джерело: 24 Канал
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