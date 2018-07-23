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Телеканал новин 24 Новини Діти

5 порад від Супрун, як підтримати дитину в лікарні

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Як підтримати дитину в лікарні
Як підтримати дитину в лікарні / she.hu

Виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун назвала поради для батьків, які допоможуть зробити візит до лікарні для дітей більш приємним.

Таким чином, можна вберегти дитину від стресу та негативних емоцій, йдеться на сторінці у Facebook.

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Перш за все, потрібно попереджувати дитину про візит до лікаря, а також варто розказати, що потрібно там робити.

Супрун порадила розповідати дітям, що буде робити лікар, які процедури на нього чекають. За можливості потрібно говорити про щось приємне. Не обманюйте дитину, кажіть чесно щодо відчуття під час процедур.

Оберіть одного лікаря, познайомте дитину з ним. Таким чином, вони зможуть налагодити довірливі стосунки.

Дитина повинна довіряти лікарю
Дитина повинна довіряти лікарю

Не докоряйте та не погрожуйте дитині, натомість використовуйте слова, які підбадьорять дитину та підтримають її. Можна також пообіцяти виконати щось приємне після проведення процедур.

Для батьків перебування в лікарні – не надто приємний досвід. Тож піклуйтеся про себе і не показуйте страх чи негативні емоції, оскільки вони можуть передатися дитині.

До слова, педіатр Олександр Сивоболов назвав основні симптоми депресії у дитини, які не варто ігнорувати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

 

Теги: Здоров'я Діти Уляна Супрун
Джерело: 24 Канал
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