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5 ранкових звичок, які зроблять ваш день кращим

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5 ранкових звичок, корисних для самопочуття
5 ранкових звичок, корисних для самопочуття / unsplash.com

Прості речі, які ми робимо щоранку, задають ритм і настрій на весь день. Тож важливо робити звички, які будуть корисними для самопочуття.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

Ефективність деяких ранкових звичок, які позитивно впливають на самопочуття, доведена науково та випробувана тисячами людей.

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Перше правило успішного дня – лягайте вчасно спати. Ранок залежить від якості та тривалості вашого сну. Не забувайте – організм потребує в середньому 7-8 годин сну. 

Прийміть прохолодний душ – занурення в холодну воду сприяє покращенню фізичного та психічного самопочуття. Такий душ покращує кровообіг, знижує рівень кортизолу (гормону стресу), зменшує втому та зміцнює імунну систему.

via GIPHY

Зарядка для мозку – побудьте наодинці з собою. Корисною вправою для мозку може бути медитація, яка зменшує стрес, впливає на здатність концентрувати увагу, справлятися з незручними та складними ситуаціями.

Порухайтесь – не відкладайте гімнастику її на кінець дня. Навіть 5-хвилинна фізична активність покращує якість і тривалість сну, прискорює обмін речовин та позитивно впливають на когнітивні здібності.

via GIPHY

Не пропускайте сніданок – нехтування сніданком може стати причиною появи проблем зі здоров’ям. Снідати потрібно не пізніше, ніж за 2 години після пробудження.

Старайтесь вранці не їсти цукровмісних продуктів, виробів з білого борошна, нешліфованого рису і не вживайте каву замість їжі. Краще їсти продукти з високим вмістом протеїнів, корисних жирів та цільного зерна.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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