Будь-які стосунки піддаються випробуванням як виснаження. Емоційне вигорання у стосунках – не рідкість. Спершу між вами все було чудово, а потім почуття трансформувалися в звичку.

Сімейний психолог Алла Пилипюк назвала 5 ознак емоційного вигорання в стосунках, пише WOMO.

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1. Ви проводите кожен день як день бабака.



5 симптомів емоційного вигорання в стосунках

2. Вас дратує у партнерові все до дрібниць. Коли ви поруч вам хочеться вибухнути, закритися від всього.

3. Романтичні почуття та прояви любові – не для вас, хоча на початку стосунків було навпаки.

4. Ви не цікавитеся його справами, не питаєте як пройшов його день



5 симптомів емоційного вигорання в стосунках

5. Затримуєтеся на роботі, маєте купу справ, тобто робите все, щоб проводити з партнером менше часу.

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Якщо ви помітили за собою одну або кілька таких ознак, задумайтеся про те, який вплив робить на ваше життя та стосунки емоційне вигорання. На щастя, усвідомивши, що ви зіткнулися з вигорянням, ви зможете легше перенести цей період у вашому житті й рухатися далі.