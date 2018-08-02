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5 симптомів емоційного вигорання в стосунках

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5 симптомів емоційного вигорання в стосунках
5 симптомів емоційного вигорання в стосунках / marriagebliss.online

Будь-які стосунки піддаються випробуванням як виснаження. Емоційне вигорання у стосунках – не рідкість. Спершу між вами все було чудово, а потім почуття трансформувалися в звичку.

Сімейний психолог Алла Пилипюк назвала 5 ознак емоційного вигорання в стосунках, пише WOMO.

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1. Ви проводите кожен день як день бабака.

5 симптомів емоційного вигорання в стосунках
5 симптомів емоційного вигорання в стосунках

2. Вас дратує у партнерові все до дрібниць. Коли ви поруч вам хочеться вибухнути, закритися від всього.

3. Романтичні почуття та прояви любові – не для вас, хоча на початку стосунків було навпаки.

4. Ви не цікавитеся його справами, не питаєте як пройшов його день

5 симптомів емоційного вигорання в стосунках
5 симптомів емоційного вигорання в стосунках

5. Затримуєтеся на роботі, маєте купу справ, тобто робите все, щоб проводити з партнером менше часу.

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Якщо ви помітили за собою одну або кілька таких ознак, задумайтеся про те, який вплив робить на ваше життя та стосунки емоційне вигорання. На щастя, усвідомивши, що ви зіткнулися з вигорянням, ви зможете легше перенести цей період у вашому житті й рухатися далі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Психологія
Джерело: 24 Канал
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