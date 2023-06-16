6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів": як українська ППО відпрацювала під час тривоги
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Росіяни удень 16 червня атакували територію України ракетами. У Повітряних силах відзвітували, що вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів".
Удень 16 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Про вибухи, схожу на роботу ППО повідомляли у різних регіонах.
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Скільки ракет вдалося збити
У Повітряних силах повідомили, що ворог застосував різний тип ракет, атакувавши територію України, зокрема крилатими ракетами "Калібр" та балістичними "Кинджал". Захисники та захисниці українського неба змогли ліквідувати:
- 6 аеробалістичних ракет "Кинджал";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 2 розвідувальних БпЛА.
Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр",
– мовиться у повідомленні.
Скільки ракет вдалося збити ППО / інфографіка Повітряних сил
Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що всі "Кинджали" ворог спрямував саме на Київ та область. Він також підкреслив, що атака відбулася саме під час візиту африканської делегації з "мирною ініціативою". Він припустив, що тепер в країнах Африки можуть усвідомити реальну картину того, що відбувається в Україні, й, можливо, російська пропаганда трохи похитнеться на континенті.
Ворожа атака 16 червня: що відомо
- Близько об 11:00 в Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив пуски крилатих ракет типу "Калібр". Тривогу оголосили спочатку на Півдні, а згодом вона поширилася й на інші регіони.
- У КМВА підтвердили, що на Київщині працювала ППО – потужний вибух чули у Подільському районі столиці. Згодом стало відомо, що ворог спрямував на територію України й балістичні ракети типу "Кинджал".
- Загроза минула приблизно за півтори години. Вже о 12:27 по всій території України скасували повітряну тривогу.
- Внаслідок обстрілу Київщини зафіксували пошкодження. Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив, що в одному з районів пошкоджень зазнали житлові будинки – спалахнула пожежа. Відомо також про постраждалих.
- Дмитро Кулеба прокоментував ворожу атаку та заявив, що "ракетний удар Росії під час перебування африканських лідерів у столиці України – це меседж Африці: Росія хоче війни, але не миру".