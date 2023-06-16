6 "Кинджалів" та 6 "Калібрів": як українська ППО відпрацювала під час тривоги

Росіяни удень 16 червня атакували територію України ракетами. У Повітряних силах відзвітували, що вдалося збити 6 ракет типу "Калібр" та 6 "Кинджалів".

Удень 16 червня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Про вибухи, схожу на роботу ППО повідомляли у різних регіонах.

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Скільки ракет вдалося збити

У Повітряних силах повідомили, що ворог застосував різний тип ракет, атакувавши територію України, зокрема крилатими ракетами "Калібр" та балістичними "Кинджал". Захисники та захисниці українського неба змогли ліквідувати:

6 аеробалістичних ракет "Кинджал";

6 крилатих ракет "Калібр";

2 розвідувальних БпЛА.

Усі ракети знищено силами та засобами Повітряних Сил у зоні відповідальності повітряного командування "Центр",

– мовиться у повідомленні.



Скільки ракет вдалося збити ППО / інфографіка Повітряних сил

Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що всі "Кинджали" ворог спрямував саме на Київ та область. Він також підкреслив, що атака відбулася саме під час візиту африканської делегації з "мирною ініціативою". Він припустив, що тепер в країнах Африки можуть усвідомити реальну картину того, що відбувається в Україні, й, можливо, російська пропаганда трохи похитнеться на континенті.

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