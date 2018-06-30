12:32
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

71-річну голлівудську акторку Сьюзан Сарандон заарештували на протесті проти Трампа

190 Читать новость на русском
Сьюзан Сарандон
Сьюзан Сарандон / Фото з відкритих джерел

Голлівудську кіноактрису Сьюзан Сарандон заарештували в столиці США під час акції протесту проти антиімміграційної політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Правоохоронці заарештували понад 570 людей, які виступили проти політики "нульової терпимості". Про це Сьюзан повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також: Стрілянина у редакції газети в США: встановлено особу нападника та його мотиви

"Заарештована. Будьте сильними. Продовжуйте боротьбу", – заявила Сарандон.

Зазначимо, що акція була організована за підтримки Жіночого маршу і привернула увагу багатьох активісток. Вони влаштували сидячий страйк, загорнувшись в сріблясті ковдри. Так жінки вимагали возз'єднання всіх сімей мігрантів, які були розділені.

протест проти політики нульової терпимості трампа

акція протесту проти політики нульової терпимості
Усі фото – Twitter Сюьзан Сарандон

Нагадаємо, згідно з політикою "нульової терпимості" щодо нелегальних мігрантів, запровадженою у квітні 2018 року, затриманих нелегалів передають у федеральні суди, а їхніх дітей переводять під опіку або повертають на батьківщину.

За даними міністерства внутрішньої безпеки США, із 5 травня до 9 червня на кордоні з батьками розділили понад 2300 дітей.

Крім того, 18 червня стало відомо, що дружина президента США Дональда Трампа Меланія розкритикувала імміграційну політику чоловіка. Трамп 20 червня підписав указ, який забороняє розділяти сім'ї мігрантів. 21 червня перша леді США відвідала центри тимчасового тримання дітей нелегальних іммігрантів у Техасі.

 

Теги: LifeStyle Новини США Дональд Трамп протести арешт Поліція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 575
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сьогодні, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 888
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 09:03 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
3152
В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
сьогодні, 08:36 В "ЛНР" сделали микс реанимированного коммунизма с лучшими традициями православия
Ольга Черненко 672
США хочет вернуть Россию в G7?
29 червня, 22:01 США хочет вернуть Россию в G7?
Блог Соцмережі 721
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук