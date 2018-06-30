71-річну голлівудську акторку Сьюзан Сарандон заарештували на протесті проти Трампа

Голлівудську кіноактрису Сьюзан Сарандон заарештували в столиці США під час акції протесту проти антиімміграційної політики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Правоохоронці заарештували понад 570 людей, які виступили проти політики "нульової терпимості". Про це Сьюзан повідомила на своїй сторінці в Twitter.

Читайте також: Стрілянина у редакції газети в США: встановлено особу нападника та його мотиви

"Заарештована. Будьте сильними. Продовжуйте боротьбу", – заявила Сарандон.

Зазначимо, що акція була організована за підтримки Жіночого маршу і привернула увагу багатьох активісток. Вони влаштували сидячий страйк, загорнувшись в сріблясті ковдри. Так жінки вимагали возз'єднання всіх сімей мігрантів, які були розділені.



Усі фото – Twitter Сюьзан Сарандон

Нагадаємо, згідно з політикою "нульової терпимості" щодо нелегальних мігрантів, запровадженою у квітні 2018 року, затриманих нелегалів передають у федеральні суди, а їхніх дітей переводять під опіку або повертають на батьківщину.



За даними міністерства внутрішньої безпеки США, із 5 травня до 9 червня на кордоні з батьками розділили понад 2300 дітей.



Крім того, 18 червня стало відомо, що дружина президента США Дональда Трампа Меланія розкритикувала імміграційну політику чоловіка. Трамп 20 червня підписав указ, який забороняє розділяти сім'ї мігрантів. 21 червня перша леді США відвідала центри тимчасового тримання дітей нелегальних іммігрантів у Техасі.