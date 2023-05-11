"Славнозвісна" втечею з поля бою 72 бригада – символ проблем армії Росії загалом: аналіз ISW
Джерело:ISW
У війні проти України Росія зазнає колосальних втрат. Зокрема, 72-га бригада. Як зазначають аналітики, її можна вважати символом проблем війська країни-агресорки.
У своєму свіжому звіті Інститут з вивчення війни зауважив, що ворог має обмежену здатність оборонятися від контратак ЗСУ біля Бахмута. Причиною цього стали проблеми з боєздатністю військ окупантів, а також виснаженість особового складу.
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72-га бригада як символ нікчемності армії Росії
Цей блок звіту присвячений 72-й окремій мотострілецькій бригаді. В Інституті зауважили, що вона – символ багатьох місцевих проблем з формуванням сил, з якими постійно стикаються військові країни-агресорки.
Укладачі звіту ще 7 серпня 2022 року повідомляли, що 72-а окрема мотострілецька бригада формується в Оренбурзькій області. Вона входила до складу 3-го армійського корпусу. Це нове формування, створене у 2022 році. І складається воно здебільшого з добровольців.
Вже у вересні 2022 року Forbes повідомив про розгортання 3-го армійського корпусу у Харківській області. Він зазначив, що контрнаступ ЗСУ на Харківщині знищив частину корпусу, серед якого була і та сама 72-га бригада.
Тоді ж українські ЗМІ припустили, що її елементи передислокувалися до Миколаївської області. В Інституті зауважили, що не можуть достеменно сказати, куди саме перекинули бригаду. Водночас, кажуть аналітики, дуже ймовірно, що ті елементи бригади, які передислокували під Бахмут, не діють у повному обсязі.
Очевидне залучення російським військовим командуванням елементів формування, яке зазнало двох поразок поспіль, до Бахмутського напрямку разом з уже виснаженими елементами "Вагнера", ймовірно, надає українським військам можливості, які вони можуть використати, обмежившись обмеженими контратаками,
– кажуть у звіті.
Водночас у ньому звертають увагу на російського воєнкора, який посилається на командира з ПВК "Вагнера", що діє у районі Бахмута. Він повідомив, що ймовірний відхід 72-ї бригади – наслідок непорозумінь між командуванням самої бригади та найманцями.
В Інституті кажуть, що проблеми з ситуативним залученням різних виснажених угруповань під Бахмут, а також очевидні збої в управлінні та контролі, ймовірно, стануть на заваді ворогові у цьому районі. Через усе це він може зазнати труднощів у спробах ефективно оборонятися від наших захисників.
Що відомо про втечу 72-ї бригади
- Зауважимо, що 9 травня у Пригожина почалася чергова атака паніки. Він бідкався на ситуацію у Бахмуті. Зокрема, повідомив про те, що з одного з флангів втік підрозділ 72-ї бригади. Через їхні дії, стверджував "кухар Путіна", оголився фронт завширшки майже 2 кілометри та глибиною 500 метрів.
- Слова ватажка ПВК "Вагнера" підтвердили у ЗСУ. Там повідомили про втечу 72-ї бригади, а також зазначили, що ворог внаслідок цього втратив ще 500 своїх бійців.
- Згодом Андрій Білецький поділився деталями. Він зазначив, що нашим захисникам вдалося повністю знищити 6 та 8 роти цієї бригади. Крім того, вони ліквідували бригадну розвідку та перетворили на брухт велику кількість техніки.
- До слова, не всім бійцям бригади вдалося втекти від ЗСУ. Андрій Білецький виклав відео, на якому можна побачити п'ятьох полонених. На ролику окупанти розповідають, що до них ніхто погано не ставиться.