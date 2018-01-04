7 фруктів з високою калорійністю

Фрукти безперечно корисні для нашого організму, вони багаті вітамінами, мінералами, антиоксидантами та клітковиною. А нещодавнє дослідження показало, що регулярне споживання фруктів та овочів може зменшити ризик смерті від хронічних захворювань. Однак, якщо ви намагаєтеся схуднути, поїдання фруктів в необмежених кількостях буде працювати тільки проти вас.

Фрукти містять калорії та природні цукри, говорить дієтолог Марта Мак-Кітрігг у коментарі для Women's Health. Замість безконтрольного вживання фруктів, намагайтеся вживати їх близько двох порцій в день, каже експерт.

Мак-Кітріч також радить замінити фрукти з високою калорійність на більш нижні сорти (наприклад, ягоди).

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7 калорійних фруктів

Авокадо

Калорії: 322 на цілий фрукт

Переваги: фрукти містять мононенасичені жири, що добре підходять для вашого серця.

Фіги

Калорії: 150 на п'ять маленьких фіг

Переваги: ви отримуєте важливі поживні речовини, зокрема, вітамін К і марганець.

Фініки

Калорії: 277 калорій на 100 грам фініків

Переваги: 100-калорійна порція містить близько 25 г натурального фруктового цукру. Але не хвилюйтеся вони також є хорошим джерелом клітковини.

Кокосова стружка

Калорії: 466 на чашку

Шукайте несолодкий кокос, щоб трохи зменшити калорії.

Родзинки

Калорії: 429 на чашку

З усією водою, що виходить з них, родзинки стають більш концентрованим джерелом цукру. Чашка винограду має всього 62 калорії, тому вибирайте свіжі фрукти, якщо дотримуєтеся дієти.

Банани

Калорії: 121 на великий банан

Переваги: банани містять поживні речовини, зокрема, калій, який покращує роботу серця.

Чорнослив

Калорії: 418 на склянку чорносливу

Чорнослив, як і родзинками та фініки, має вищий вміст цукру та калорій, ніж їхні свіжі аналоги. Проте, вони також містять і корисні речовини, тому залиште їх у своєму раціоні.