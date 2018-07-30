Батьки відіграють важливу роль у житті дитини, перш за все, їхня віра допомагає дітям мотивувати на нові звершення.

Саме віра дає заряд мотивації, а далі залишається лише підтримувати дитину та допомагати їй, пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

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Спробуйте хвалити дітей за їхні старанність, наполегливість, а не природні здібності.

Допомагайте дитині, обговорюйте з нею вголос варіант вирішення проблеми. Висловлюйте свою почуття та їхню причину.



7 способів, як допомогти дитині здійснити задумане

Поясніть дітям, що це нормально, коли не завжди перше рішення чи ідея будуть вдалими чи спрацюють.

Спробуйте розділяти завдання на простіші та складніші. І не варто обмежувати дитину в часі.

Не варто батькам говорити, що дитина робить щось неправильно. Замість цього скажіть, щоб вона спробувала по-іншому.

7 способів, як допомогти дитині здійснити задумане

Перемикайте свій настрій з режиму "проблема" на режим "завдання".

Супрун радить батькам навчитися сприймати проблеми дитини як тимчасові перешкоди та завдання, які потрібно виконати.