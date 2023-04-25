У Москві на параді 9 травня буде лише один іноземний президент: Кремль вже виправдовується

25 квітня 2023, 09:57
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На 9 травня у Росію приїде тільки один президент. Мовиться про лідера Киргизстану Садира Жапарова.

Щоб хоч якось виправдатись, Кремль почав пояснювати, чому так трапилось. РосЗМІ з посиланням на рупора Путіна повідомили, що нібито цього року "дата не кругла", пише 24 Канал

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Що відомо про візит Жапарова на 9 травня 

Речник російського пропагандиста заявив, що Владімір Путін виступить 9 травня. 

Спеціальних запрошень іноземним лідерам на парад перемоги цього року не було, дата не кругла,
– спробував виправдатись Пєсков. 

Також він заявив, що напередодні 9 травня в Росію приїде тільки лідер Киргизстану. Саме він і залишиться на парад 9 травня. Більше жодних лідерів у країні не буде. Не приїде навіть Лукашенко. 

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У Росії бояться через безпеку 9 травня

Автор: Діана Квасневська