У Москві на параді 9 травня буде лише один іноземний президент: Кремль вже виправдовується
На 9 травня у Росію приїде тільки один президент. Мовиться про лідера Киргизстану Садира Жапарова.
Щоб хоч якось виправдатись, Кремль почав пояснювати, чому так трапилось. РосЗМІ з посиланням на рупора Путіна повідомили, що нібито цього року "дата не кругла", пише 24 Канал.
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Що відомо про візит Жапарова на 9 травня
Речник російського пропагандиста заявив, що Владімір Путін виступить 9 травня.
Спеціальних запрошень іноземним лідерам на парад перемоги цього року не було, дата не кругла,
– спробував виправдатись Пєсков.
Також він заявив, що напередодні 9 травня в Росію приїде тільки лідер Киргизстану. Саме він і залишиться на парад 9 травня. Більше жодних лідерів у країні не буде. Не приїде навіть Лукашенко.
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У Росії бояться через безпеку 9 травня
- 9 травня у Росії скасували щорічну ватну акцію "Безсмертний полк". Раніше на вулиці російських міст виходили громадяни, які прагнули "відсвяткувати подвиги дідів". Проте цього року акцію в форматі офлайн скасували, її нібито мають провести онлайн.
- Також Кремль скасував паради в Курській та Бєлгородській областях. Не буде заходів і в тимчасово окупованому Криму. Причину Москва назвала. До таких дій вдались нібито у цілях безпеки. Однак Росія не уточнила, що саме загрожує парадам.
- Варто зазначити, що парад у Москві таки проведуть. Народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко пригадав, що у 2022 році під час параду не літали літаки. Росіяни заявили про погоду, проте нардеп уточнив – насправді вони боялись.