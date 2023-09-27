Нагадує ситуацію з Кадировим: командувач Чорноморського флоту мертвий чи живий

ЗСУ повідомляли, що внаслідок ураження штабу Чорноморського флоту Росії у Севастополі був ліквідований адмірал Віктор Соколов. Однак російські пропагандисти публікують відео з начебто "живим та здоровим" адміралом.

Насправді такі відео – докази, що командувач Чорноморського флоту дійсно мертвий. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

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Чорноморський флот фактично зник

Ігор Яковенко зазначив, що, найімовірніше, Віктор Соколов справді мертвий. Зазвичай, коли хтось спростовує свою смерть, то виходить та говорить: "Ні, я живий". На відео, які опублікували пропагандисти, адмірал зовсім не згадує про повідомлення про свою смерть. Це означає, що ці відео старі.

Приблизно те ж саме було з Кадировим, коли доводять, що він здоровий, показали давнє відео, де він сидить біля свого дяді. Думаю, що цим самим російська пропаганда себе далі закопує та більше переконує, що все-таки Чорноморський флот фактично зник,

– вважає він.

Чорноморського флоту фактично не існує, це просто окремі кораблі, адже крейсер "Москва" знищений, а командування флоту ліквідоване. Тому Росія приховує факт смерті адмірала Соколова.

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