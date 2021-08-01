Поки не є затриманим, – адвокат Чауса нарешті зміг зустрітися зі своїм клієнтом
Джерело:Ростислав Кравець у телеграмі
Адвокат Ростислав Кравець заявив, що йому нарешті вдалося зустрітися з Миколою Чаусом. За словами юриста, його клієнт наразі перебуває "під захистом СБУ".
Екссуддю Чауса знайшли в СБУ
Правозахисник зазначив, що екссуддя поки не є затриманим. Про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в телеграмі.
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Микола Чаус знайдений і на скільки це можливо, він у безпеці й отримує необхідну медичну допомогу і повірте вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися,
– сказав Кравець.
"Він не є поки затриманим і перебуває дійсно під захистом СБУ. Служба безпеки поки ні на мене, ні на Миколу Чауса ніякого тиску не чинила", – додав юрист.
Адвокат Чауса заявив, що екссуддю вдалося знайти: дивіться відео
Останні події навколо Чауса: коротко
- Чаус був суддею Дніпровського районного суду Києва. У 2016 році його не затримали через хабар у 150 тисяч доларів.
- Потім він втік до Молдови. У квітні 2021 року його, мовляв, викрали посеред Кишинева.
- Проте, у травні Чаус записав відеозвернення, де заявив, що це відбувалося набагато раніше.
- Генпрокурор Молдови заявив, що до викрадення причетні державні структури України.
- Чаус знайшовся 30 липня. Він прийшов до будівлі сільської ради у Вінницькій області. Був напівоголеним і голодним.
- За деякий час екссуддю доправили до Києва. За даними ЗМІ, він має перебувати в Головному управлінні СБУ.
- Щоправда, пізно ввечері 30 липня адвокату Чауса Ростиславу Кравцю повідомили, що його клієнта немає в будівлі Служби безпеки.
- Крім того, у п'ятницю співробітники НАБУ влаштували гонитву за авто СБУ нібито з Чаусом.
- Але наздогнати машину їм не вдалося. Опісля спецпризначенці Бюро заблокували виїзд із будівлі спецслужби.
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