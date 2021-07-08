Адвокати Медведчука просили 3 години на обід – суд відмовив у клопотанні
8 липня 2021 , 15:36Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У Печерському суді Києва 8 липня триває засідання, на якому розглядають продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Адвокати проросійського нардепа намагаються перешкоджати процесу.
Спершу вони клопотали про відвід судді та прокурора. Однак ці спроби зазнали невдачі – отримали відмову.
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Просили 3 години обіду
Адвокати ніяк не могли заспокоїтися і згодом просили оголосити 3-годинну перерву, щоб Медведчук пообідав.
- Судді залишили клопотання без розгляду.
Захист видав ще одну маразматичну заяву: "Засідання схоже на катування", – бо не дають 3 години на перекус.Зверніть увагу! Адвокати та Медведчук нехтують карантинними нормами, перебуваючи у залі засідань без масок. Усі інші присутні мають на обличчі засоби індивідуального захисту. До слова. Перешкоджаючи процесу своїми недолугими клопотаннями, адвокати намагаються дотягти до опівночі.
- Саме тоді завершиться дія попереднього вироку про цілодобовий домашній арешт.
Справа Медведчука: коротко
- Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Генпрокурорка 11 травня оголосила йому про підозру. Суд 13 травня обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
- Пізніше Київський апеляційний суд залишив чинним рішення щодо запобіжного заходу проросійському нардепу.
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