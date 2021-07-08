Адвокати Медведчука просили 3 години на обід – суд відмовив у клопотанні

8 липня 2021 , 15:36
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Джерело:

24 канал

У Печерському суді Києва 8 липня триває засідання, на якому розглядають продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Адвокати проросійського нардепа намагаються перешкоджати процесу.

Спершу вони клопотали про відвід судді та прокурора. Однак ці спроби зазнали невдачі – отримали відмову.

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Просили 3 години обіду

Адвокати ніяк не могли заспокоїтися і згодом просили оголосити 3-годинну перерву, щоб Медведчук пообідав.

  • Судді залишили клопотання без розгляду.

Захист видав ще одну маразматичну заяву: "Засідання схоже на катування", – бо не дають 3 години на перекус.

Зверніть увагу! Адвокати та Медведчук нехтують карантинними нормами, перебуваючи у залі засідань без масок. Усі інші присутні мають на обличчі засоби індивідуального захисту.
До слова. Перешкоджаючи процесу своїми недолугими клопотаннями, адвокати намагаються дотягти до опівночі.
  • Саме тоді завершиться дія попереднього вироку про цілодобовий домашній арешт.

Справа Медведчука: коротко

  • Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.
  • Генпрокурорка 11 травня оголосила йому про підозру. Суд 13 травня обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
  • Пізніше Київський апеляційний суд залишив чинним рішення щодо запобіжного заходу проросійському нардепу.

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Автор: Олег Васьків