Адвокати Медведчука просили 3 години на обід – суд відмовив у клопотанні

У Печерському суді Києва 8 липня триває засідання, на якому розглядають продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку. Адвокати проросійського нардепа намагаються перешкоджати процесу.

Спершу вони клопотали про відвід судді та прокурора. Однак ці спроби зазнали невдачі – отримали відмову.

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Просили 3 години обіду

Адвокати ніяк не могли заспокоїтися і згодом просили оголосити 3-годинну перерву, щоб Медведчук пообідав.

Судді залишили клопотання без розгляду.

Захист видав ще одну маразматичну заяву: "Засідання схоже на катування", – бо не дають 3 години на перекус.

Саме тоді завершиться дія попереднього вироку про цілодобовий домашній арешт.

Справа Медведчука: коротко

Медведчука звинувачують у державній зраді та розграбуванні національних ресурсів у тимчасово окупованому Криму.

Генпрокурорка 11 травня оголосила йому про підозру. Суд 13 травня обрав запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Пізніше Київський апеляційний суд залишив чинним рішення щодо запобіжного заходу проросійському нардепу.

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