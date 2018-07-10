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Адвокати Трампа можуть відмовити спецпрокурору США у допиті глави Білого дому, – The Guardian

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Руді Джуліані розкритикував спецпрокурора США та "російське розслідування"
Руді Джуліані розкритикував спецпрокурора США та "російське розслідування" / Business Insider

Адвокат президента США Руді Джуліані попередив спецпрокурора США Роберта Мюллера, що Білий дім близький до відмови в наданні можливості провести допит Дональда Трампа у справі про потенційну змову між його штабом та Росією під час американських виборів 2016 року.

Про це повідомляє The Guardian.

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Видання нагадує, що 8 липня Джуліані назвав "російське розслідування", яким займається Мюллер та Міністерство юстиції США, "найкорумпованішим з усіх", що він бачив. Виступаючи на ABC News, він звинуватив спецпрокурора в тому, що "для роботи над розслідуванням, яке повинно проводитися політично нейтральними людьми, той зібрав навколо себе групу слідчих-соратників".

Як зазначається, поки невідомо, чи у Білому домі ухвалили рішення щодо участі Трампа в допиті.

Ми не визначили, чи буде президент свідчити Мюллеру, але близькі до цього,
– прокоментував юрист президента США.

Із чого розпочалося "російське розслідування"? Підставою для нього стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента Америки, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками. Розслідування ведеться Міністерством юстиції США та спецпрокурорм Робертом Мюллером з метою з'ясувати, чи не сприяла Росія обранню Трампа.

Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Дональд Трамп Вибори у США Розслідування
Джерело: 24 Канал
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