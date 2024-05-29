У Луганську знищили "очі" противника: військове зведення від Світана

Унаслідок удару по аеродрому Луганська, імовірно, був уражений радіолокаційний комплекс "Небо-М". Це означає, що тривають заходи із завоювання переваги в повітрі.

Військовий експерт, льотчик-інструктор полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив, що загалом наші захисники накрили аеродромне поле.

До теми Могли уразити "Небо-М": опубліковано супутникові знімки наслідків удару по аеродрому Луганська

Удар по аеродрому Луганська

Світан зазначив, що на аеродромі в Луганську була знищена радіолокаційна станція "Небо-М". Ця РЛС призначена для виявлення повітряних цілей на відстані 600 кілометрів. Вона була спрямована конкретно в наш бік.

Тому одним із завдань було знищення цих "очей" противника,

– заявив полковник запасу.

Загалом же, за його словами, наші захисники накрили аеродромне поле, разом із заводом з ремонту й виробництва авіаційної техніки, вузлів та агрегатів для гелікоптерів і літаків окупантів.

Світан уточнив, що це відбулося в районі колишнього Ворошиловградського вищого військового авіаційного училища штурманів. Епічні кадри наслідків влучання по аеродрому активно поширюються в мережі.

Він додав, що такі дії вказують на те, що наші захисники продовжують заходи із завоювання переваги в повітрі. Окупанти можуть відновити чи перекинути ці станції впродовж певного періоду, тому є вікно можливостей для початку роботи нашої авіації.

На його думку, у червні можуть підійти перші пари F-16. Адже вже знищено понад 10 станцій росіян: у західному й центральному Криму, на окупованій території материкової частини України, а також на російській території.

Де на фронті тиснутимуть росіяни

Полковник запасу зауважив, що тривожні операції в районі Харкова, зокрема, були спрямовані на те, щоб ми зірвали наші бригади зі Східного фронту і росіяни почали просуватися.

За словами експерта, основний стратегічний напрямок у росіян – Покровський, тобто рух буде від Вугледара до Торецька. Другий паралельний напрямок, тобто допоміжний, – у бік Краматорська.

Приблизно до 100 кілометрів фронту вони намагатимуться тиснути. Тому що загальний рух у бік Покровська – до лінії адміністративної межі Донецької області,

– сказав Світан.

За його словами, окупанти ставили собі за мету на зимову кампанію вийти на межі Донецької та Луганської областей. Це завдання вони не виконали та перенесли його на літню кампанію.

Наразі ж, зауважив Світан, відбувається підготовка противника до осінньо-зимової кампанії, яка розпочнеться у вересні – жовтні з тими ж завданнями. Тобто все залежатиме від того, на яких рубежах ми їх зупинимо влітку.

Війна в Україні: останні новини