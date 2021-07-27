Через це в аеропорту 27 липня виник затор. В літаках сумарно чекало орієнтовно 400 людей.
До теми На борту 165 людей: в окупованому Сімферополі екстрено сів літак
Пілот авіакомпанії з Еміратів відмовився рухатись магістральною рульовою доріжкою
Пасажирський Boeing 737-800 прибув в одеський аеропорт з Дубаю. Пілот авіакомпанії Flydubai, приземлився на нову злітно-посадкову смугу в аеропорту Одеси. Далі він звернув на доріжку РД-А5. Проїхавши до її стику зі старою злітно-посадковою смугою, екіпаж заявив, що далі не буде рухатися.
Причиною він назвав те, що його не влаштовує ширина магістральної рульової доріжки. Нібито вона не відповідає правилам авіакомпанії.
Після цього в аеропорт прибув літак SkyUp, який приземлився слідом. Його посадили на ту ж доріжку. Та він був змушений зупинитися через заблокований рух повітряним судном Flydubai.
Через зупинку 400 пасажирів чекали на вирішення ситуації в салонах літаків. Через затор літак Ryanair не зміг вчасно вилетіли до польського міста Катовіце. Він затримався на 40 хвилин.
Літак виштовхали з допомогою тягача
Вирішили ситуацію з допомогою аеродромного тягача. Він виштовхав спершу на злітну смугу літак SkyUp, а потім літак з Еміратів.
До речі, видання пояснило, що такий інцидент в Одеському аеропорту – вперше, а претензія пілота Flydubai нічим не підтверджена.
Останні інциденти в авіації: коротко
- 27 липня в окупованому Сімферополі екстрено сів літак. Все через неполадки в двигуні. На борту перебували 165 людей. У телеграм-каналах пишуть, що пасажирський літак летів з Москви.
- У Грузії літак української компанії Yanair раптово сів у аеропорту Тбілісі. Незаплановану посадку довелось здійснити через погоду: був проливний дощ та туман.
- 26 липня літак Belavia, який летів з Мінська в Анталію, подавав сигнал лиха і запросив екстрену посадку. Понад 180 людей було на борту. Приблизно об 11:50 літак приземлився у "Домодєдово". У двигуні начебто сталось критичне перегрівання палива.
- Літак SkyUp Airlines, який мав вилетіти Батумі до Харкова 21 липня, затримали на понад 12 годин. Втомлені пасажири були змушені чекати в аеропорту. Однак виявилось, що у двигуні літака застряг птах, тому довелось його лагодити.