Guano Apes виступлять на фестивалі Atlas Weekend

Німецька рок-група на чолі з Сандрою Насіч зіграє у останній день фестивалю.

Коли: 7-12 липня 2020 року

Де: ВДНГ (пр-т Ак. Глушкова, 1)

Вартість: від 3200 грн, у продажу на Concert.ua

До України повертається потужна німецька рок-група Guano Apes. Квартет зіграє у останній день фестиваля Atlas Weekend 2020 - 12-го липня.

"Ця німецька група гучно увірвалась у музичний світ наприкінці 90-х, проте і понині їхні пісні займають почесне місце у наших плейлистах. Платиновий дебютний альбом, золоті сингли, паралельні сольні проєкти та гучне возз єднання заради виступів на фестивалях – у їхній історії було все", – відмічають організатори фесту.

Дивитись відео Guano Apes – Open Your Eyes:

Попри тимчасову творчу перерву та сольні проєкти за плечима у кожного з учасників, склад Guano Apes за багато років жодного разу не змінювався. Вокалістка Сандра Насіч – одна з найвідоміших рок-зірок серед жінок-музикантів. На рахунку групи – п’ять студійних альбомів: Proud Like a God (1997), Don't Give Me Names (2000), Walking on a Thin Line (2003), Bel Air (2011) та Offline (2014).

Atlas Weekend 2020 відбудеться у Києві на території ВДНГ з 7-го по 12-е липня. На сьогодні фестиваль вже оголосив кількох учасників. Серед них — Placebo, Twenty One Pilots, A$AP Rocky, alt-J, Metronomy, Two Door Cinema Club, Yungblud, AnnenMayKantereit та інші.