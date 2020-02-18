Для нас на первом месте Родина – интервью с Kozak System

Накануне большого концерта-презентации 24 Канал встретился с вокалистом Иваном Леньо и бас-гитаристом Владимиром Шерстюком, чтобы поговорить о новом лирическом альбоме "Закохані злодії", работе с Милошем Еличем и грядущем туре группы. А еще – о соцсетях, влоге, выступлениях на Востоке и в Польше, музыкальном национализме и украинских аншлагах. Подробнее – в интервью Афиша 24.

Когда: 29 февраля, 19:00

Где: МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1

Стоимость билетов: от 350 грн, в продаже на Concert.ua

- В последний день зимы вы сыграете самый большой на сегодня ваш сольник – в Октябрьском дворце. К тому же, это одновременно будет и презентация нового альбома. Расскажите о нем, пожалуйста.

Иван Леньо: Поскольку мы очень много гастролируем, у нас мало времени на то, чтобы делать новые песни. Из-за загруженного графика мы не смогли за это лето написать ни одной композиции. Зато дали себе указание на зиму – так или иначе сосредоточиться полностью над работой над новым альбомом. Поэтому сегодня у нас есть девять новых песен, которые вышли чисто спонтанно более или менее в одном музыкально-психологическом стиле. Это все песни о любви. Для слушателя, который знает творчество Kozak System, они, возможно, будут несколько необычными. Обычно у нас палитра довольно широкая: мы можем петь песни и на социальную тематику, и танцевальные, и прикольные, и острые – разные. А этот альбом получился довольно монолитным. Мы решили его назвать "Закохані злодії" – как, собственно, называется одна из главных песен альбома.

- Вы говорите о девяти песнях – то есть часть вы уже выпустили, а другие услышим прямо на концерте?

И.Л.: Да, не все песни с альбома предварительно были ротирована на радио. Но мы уже и не успеем проротировать их все. На электронных платформах альбом появится 21 февраля, а на радиостанциях – 25 февраля. Некоторые из песен вживую будут впервые звучать именно на этом концерте.

- Готовите что-то особенное?

И.Л.: Концерт в Киеве обычно всегда достаточно незаурядное явление. У нас очень много друзей, поэтому на наши киевские концерты приходит большое количество людей, которые формируют сегодняшнюю реальность в Украине. Можно даже назвать этих людей известными, культовими. Поэтому мы к этому концерту относимся достаточно серьезно. То есть это не просто фестивальное выступление Kozak System, а длинный по времени и довольно интересный по драматургии концерт.

Плюс мы решили, что поскольку мы довольно мужской коллектив, то надо разбавить те преувеличенно мужские эмоции и вибрации, которые будут на этом концерте. Поэтому пригласили трех девушек – победительницу "Голоса Страны" Оксану Муху, крымскотатарский певицу Эльвиру Сарихалил и уже известную миллионам украинских слушателей этническую певицу Катю Чили.

Смотреть видео Kozak System и Оксана Муха – Я відчуваю тебе:

- Да и сидячий зал для вас – не очень привычная история.

Владимир Шерстюк: Во-первых, сам альбом диктует такие условия. Во-вторых, мы все же захотели провести определенный эксперимент. Думаем, это может быть весело – когда в сидячем зале играет откровенно не сидячая группа. К тому же, в самом деле есть много песен, которые можно просто слушать. Там много музыки, много искусства, много текстов – хороших текстов. Поскольку тексты пишем не мы, то можно этим и похвастаться. (Смеется) Надеемся, что сидячее начало превратится в танцующий зал. Октябрьский дворец, я думаю, будет удивлён.

И.Л.: Плюс мы уже вошли в такую ​​стадию своего творчества, когда часть поклонников у нас молодежь, а часть – люди, которые любят слушать музыку. Поэтому мы пошли на компромисс. Но если человека действительно колбасит от музыки, он может встать со своего места, взобраться на стул, а еще лучше – между рядами танцевать и получать удовольствие от концерта.

- Специальные аранжировки старых песен для такого специфического зала будете делать?

В.Ш.: Не будем. Но еще могу добавить, что в Украине есть определенная проблема с концертными залами для групп, играющих энергичную музыку. Потому что у нас есть классические тысячные клубы, и есть залы, которые начинаются от 5-ти тысяч.

- Планируете потом украинский тур?

В.Ш.: Да, обязательно поедем осенью. Сейчас мы сотрудничаем с Susy Production, они в частности занимаются концертной организацией. Поэтому думаю, осенью мы отправимся в большой полноценный тур по Украине с альбомом "Закохані злодії". А лето – как всегда, фестивали.

- Вернемся к альбому. Есть предчувствие в отношении некоторых песен, вот они полностью понравятся слушателю и станут хитами?

И.Л.: Наши украинские радиостанции – они довольно форматные, чем делают как хорошую работу, так и плохую. Хорошую – из-за того, что они создают определенный климат, к которому слушатель привыкает. А плохую – если ты делаешь песню по-своему, не думая о том, будет ли она иметь ротации, ты фактически попадаешь на полочку, и заходишь с этой песней в андеграунд, где совсем другая категория людей и где гораздо меньше огласки. Понимая эту формулу, когда мы сделали шестую-седьмую песню, то осознали, что все они подпадают под формат. Есть определенные законы музыкального саундпродюсирования, чтобы эта песня звучала на уровне. У нас, как группы, есть два таких продюсера – Милош Елич и Игорь Громадский. Возможно, у нас появился сейчас первый альбом, который довольно "цельный", если говорить о звучании и впечатлении от прослушанного. Потому что Kozak System – это команда, которая особо не заботится о форматность из-за своей музыкальной свободы "вероисповедания".

В.Ш.: И музыкальной, и человеческой. Талантливые саундпродюсеры имеют способность увидеть группу со стороны, попробовать отбросить даже, возможно, какие-то красивые, но ненужные слушателю моменты. Хотя мы грешим этим. Мы любим в своих песнях прибегать ко всяким красивым вещам, которые, к сожалению, из-за современных вкусов, вынуждены отвергать.

Смотреть видео Kozak System – Повінь:

- Новая песня "Повінь" вырвалась на первое место в прослушиваниях в iTunes – ожидали такого результата?

В.Ш.: Нет, не ожидали, потому что она как раз менее форматная. Несколько лет среди наших всех треков первое место занимала "Коли вона", а сейчас – "Повінь". Но мне кажется, она достойна этого.

- Я заметила, что вы активно ведете соцсети, недавно завели влог – это абсолютно современный способ коммуникации с аудиторией. И вот мы с вами сейчас разговариваем о формате, о радио. Как оказалось, многие узнали о вас вообще по отбору на Евровидение. То есть телевидение, радио – они до сих пор работают как главная движущая сила продвижения в Украине?

И.Л.: Мы прекрасно осознаем, где мы живем и с кем мы живем. Наше общество довольно разное. К сожалению, большое количество людей продолжает получать информацию из телевизора, большое количество людей продолжает слушать фоном музыку с радиостанций. Да, огромное количество людей – в основном молодежь – сидит в интернете. И поэтому мы как современная команда должны учитывать все эти источники, чтобы быть услышанными всеми жителями Украины. Поэтому существует влоги и некоторые другие вещи, которые мы делаем специально для YouTube – и не более. Мы не пытаемся залезть в телевизор, потому что имеем определенную моральную границу, которую никогда не пересечем. Если нам нужно показаться в телевизоре без трусов или с маской зайчика, то мы не будем этого делать (улыбается).

Но если ты хочешь стать мегапопулярным в этой стране, ты должен делать то, что просят телевизионные продюсеры. Собственно, причиной нашего выступления на Нацотборе Евровидения была именно эта составляющая. Прогрессивным командам, которые делают что-то сознательное, серьезное, толковое, музыкальное и правильное, как правило, попасть в телевизор очень трудно. А поскольку Евровидение – это один из самых раскрученных медийных форумов, мы решили сыграть в ту игру, которую нам предложили. Кажется, мы свое дело сделали. А насчет победитель или нет – это не имеет никакого значения, потому что важен путь, а не результат.

В.Ш.: Телевидение достаточно старорежимное, радио – менее. Оно более адекватно современным тенденциям музыкальным. А будущее уже сейчас живет в интернете. Надо понимать, что это будет не когда-то – это уже есть! Если у тебя много подписчиков и твой канал популярен – от Instagram и TikTok до YouTube, – ты можешь иметь гораздо большее влияние на людей, на своих слушателей, чем ты придешь на очень крутой топовый телевизионный канал, но 99% людей – это не твоя целевая аудитория. Ты сам превращаешься в средство массовой информации. И я думаю, что именно такой информационных подход является правильным сейчас. Вы отметили нашу интернет-активность – так и есть! И она будет увеличиваться именно в эту сторону. В принципе, все молодые артисты вообще с этого начинают – и правильно делают.

- Вам интересно это делать или все же тяготит?

В.Ш.: Конечно! И я считаю, что это не просто интересно, а единоправильно. Что касается телевизора, Иван все правильно сказал – это один из видов игры. Мы можем в нее играть, а можем не играть. Пришли на Евровидение – всем понравилось, получили огромное количество приглашений на концерты уже на следующий день. Это тоже надо использовать.

Смотреть Kozak System – VLOG#3: Жадан, Берлин, Повінь:

- Вы были и остаетесь одним из немногих действительно медийных персон, которые продолжают активно выступать на Востоке. Как считаете, музыканты сделали все, что от них зависело?

И.Л.: Любой музыкант – особенно популярный – заботится о том, чтобы количество его слушателей все время увеличивалось, а не уменьшалось. У нас в Украине так или иначе есть определенное количество людей, которые знают, что Россия агрессор, знают, что идет война, знают, что Россия не хочет независимости Украины, хочет забрать территории, забрать лучшие недра.

В.Ш.: Наши души хочет забрать.

И.Л.: И управлять здесь полноценно, как империя. Люди, которые это знают и определяют свою позицию в этом процессе, не будут заботиться о потерях. Если ты популярный человек, едешь и публично свою позицию озвучиваешь, ты теряешь тех, для кого Россия не является агрессором. Зато ты получаешь большое количество людей, которые с тобой на одной волне. Я не понимаю, почему будучи украинцем, имея папу и маму украинцев, видя, как русский солдат "топчет" твою землю, можно бояться высказать свою позицию и ехать на Восток, помогать ребятам морально сдерживать это нашествие. Я этого не понимаю. Зато такие артисты есть. Они пытаются отмолчаться. Они надеются на то, что рано или поздно это пространство, которое когда-то называлось Советским Союзом, будет восстановлено – и они смогут поехать с гастролями в Россию и зарабатывать очень большие деньги. Они не хотят терять деньги, они не хотят терять слушателя, – и потому молчат. Тех, кто не молчит, слава Богу, достаточно. Мы едем на восток независимо от того, примет наш зритель нашу позицию или не воспримет. Для нас на первом месте Родина.

- Вы достаточно активно выступали в Польше. Связь с польской сценой все еще сильна?

И.Л.: Польша для нас всегда была страной, которая открывала ворота в Европу. Еще даже когда мы были "Гайдамаки", часто ездили туда с концертами.

В.Ш.: Были буквально гайдамаками. (Смеется)

И.Л.: Нам очень повезло – в свое время мы выступили с культовыми польскими артистами: Марылей Родович, Red Lips, Enej. Мы действительно себя хорошо чувствуем там. Единственное, что не позволяет нам стать там звездами первого эшелона, – это то, что поляки очень тщательно охраняют свое информационное пространство. Попасть на радиостанции с украинским языком невозможно. С польским можно, но он должен быть безупречным. Пока нам удается безупречно выступать на фестивалях.

Поляки, на мой взгляд, молодцы. Они действительно "медийные националисты" – и я советую каждой стране, которая собирается стать независимой, обратить внимание на этот опыт. Потому что, как вы видите, в Украине такое огромное засилье чужого, что свое еле-еле пробивается.

В.Ш.: Для нас поляки даже могут служить определенным примером.

- Примером именно защиты национального музыкального продукта?

В.Ш.: Всего. Начиная от того, как они любят свою валюту, и заканчивая, как они защищают свое информационное пространство. В принципе, Польша – это Украина через "н" лет развития. Когда у нас говорят слово "национализм", оно обязательно еще с советских времен имеет отрицательную и даже нацистскую окраску. Но любая развитая успешная страна является националистической. Французы не националисты? А немцы? И те же русские – больших националистов не сыщешь! Почему украинцам нельзя быть националистами? И музыки как части культурного и медийного пространства это очень сильно касается.

Смотреть видео Kozak System & Red Lips – Kochaj i Żyj:

- Если уж заговорили о национальном музыкальном продукте, нельзя не упомянуть о квотах и ​​новой языковой политике, ведь вы в том числе к этому имеете непосредственное отношение. Что изменилось за эти годы?

И.Л.: Украинский продукт по крайней мере появился – это уже огромное достижение. И появился он благодаря тому, что примесей чужого в медийном пространстве стало меньше – и появилась ниша для своего. Любое место пусто не бывает – его обязательно кто-то заполнит. И украинцы то что называется "рванули". Буквально пять лет назад это было невозможно, а сегодня мы видим достаточное количество команд, которые собирают Дворец спорта. Думаю, со временем будут собирать и стадионы. Это все часть огромной работы, к которой в свое время присоединились и Kozak System, потому что эти квоты с неба не упали – за них надо было бороться.

В.Ш.: Даже ценой отказа радиостанций от ротаций наших песен. Да, такое тоже было.

И.Л.: Понятно, что когда радиостанции меняют свой формат, они на какое-то время теряют устойчивого слушателя, а соответственно, теряют деньги. Некоторые противились этому, хотя понимали, что эти исторические процессы обойти невозможно. Конечно, сначала, когда эта ниша нуждалась заполнения, крутилось разное – не всегда качественное. Перетерпели – через два года мы уже видим определенную селекцию и достаточно качественный контент на радиостанциях. Людям, которые просто считают деньги, – им по-настоящему все равно, на чем делать кассу. Когда они видят, что можно на украинской музыке заработать те же деньги, что и на русской, – они будут зарабатывать на украинской. Я уверен, что эти процессы продолжатся, как бы ни пытались их притормаживать.

Что касается вообще украинского контента, этот ренессанс мы чувствуем не только в музыке. Мы видим в кинотеатрах достаточное количество хороших украинских кинолент. Да, они не могут конкурировать на равных с Голливудом, потому что там другое финансирование и другой устрой страны. У нас хоть и декларируется капитализм, он довольно дикий и далекий от настоящего. Но это все действительно эволюционный процесс – он не такой быстрый, но он есть и он будет происходить, как бы сосед не пытался загнать нас в какой-то "таёжный союз". Мы всегда будем пытаться делать что-то самостоятельное и уникальное – уверен, результат этого будет очень хорошим.

- А украинские музыканты в полной мере воспользовались этой возможностью? На днях я разговаривала с концертными промоутерами – и они рассказывали, что на самом деле после большого подъема "украинские" залы снова начали уменьшаться.

В.Ш.: Это падение на 15-20% – были супераншлаги, теперь просто полные залы. С моей точки зрения, это абсолютно нормальное явление. Это как когда Советский Союз перестал существовать, из андеграунда на публику хлынула самая разная музыка. И она вся – хорошая или плохая – заполняла стадионы. А потом отсеялись слабые, отсеялись те, кто меньше хотел успеха, отсеялись менее коммерческие, менее интересные и прочее. Остались настоящие. То же произошло сейчас. Люди насытились – и теперь они уже хотят как гурманы что-то интересное. И наша задача, как артистов, как производителей украинского контента, быть на высоте, чтобы быть нужными людям. Что бы пафосно мы ни говорили, все равно задача артиста – радовать. Это задача искусства – обслуживать эмоциональную составляющую каждого человека.

И.Л.: Для нас важно дать понять людям, что существует не только масс-маркет, но еще и огромное количество изящных вещей. Можно провести аналогию с алкогольной продукцией. Если вы хотите заработать денег, вы будете выпускать некачественную водку – и у нее, к сожалению, будет наибольшее количество потребителей. Она дешевая и дает дешевый кайф. А если вы хотите продавать очень редкий, вкусный и благородный сорт виски, то вам придется вложиться гораздо больше – и заставить людей понять, что лучше потреблять качественный продукт. Обычный сыр покупают больше, чем "Камамбер". С музыкой то же. Можно потреблять примитивный музыкальный продукт – и остаться на том же уровне, а можно приобщиться к чему-то, что тебе на данный момент не очень понятно, но со временем развиться. И этот вопрос эволюции нации, который очень важен.

Kozak System и Милош Елич во время записи альбома"Закохані злодії"

- Следите за молодыми украинскими артистами? Кто нравится?

И.Л.: Мы следим за всеми и знаем почти всех. Однако если говорить о наших личных вкусах, то прозвучат имена большого количества зарубежных артистов. Это наша работа – мы не можем не отслушивать. Перечислять нет смысла, потому что это как спросить у директора библиотеки, какая из книг его любимая.

В.Ш.: Буквально же вопрос звучал о новых украинских именах? Я был сильно влюблен в группу Vivienne Mort. Дана (Заюшкина, вокалистка - ред.) – уникальный артист. Очень понравилась Jerry Heil, несмотря на хайп. Я люблю, когда люди делают что-то, не обращая внимания на больших монстров СМИ, – и это потом вдруг становится популярным. Группа Kalush, например – я очень советую послушать. Они фантастически "бешеные" рэперы. Максим Рубан (MALO) – самобытный талант. Собственно, он автор одной из наших песен – "Закохані злодії". Он может показаться абсолютно некоммерческим, непонятным, слишком камерным. Но в тех 10-ти песнях, которые он выпустил в своем новом и единственном на данный момент альбоме, я вижу надежду на развитие настоящего художественного шоу-бизнеса. Саша Буль – очень крутой исполнитель. Тот же Семесюк с группой "Пирятин". Я бы советовал обратить внимание на этих ребят.