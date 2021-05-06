Війська на кордоні, реформи, запрошення Байдена: головні тези зустрічі Зеленського та Блінкена

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну. Політики говорили про російську агресію біля кордону та на Донбасі, окупований Крим, "Північний потік-2" та реформи в Україні.

Зеленський наголосив, що візит Блінкена дуже важливий для України та подякував Штатам за підтримку. Держсекретар відзначив теплий прийом в Україні та переказав щирі вітання від президента США Джо Байдена.

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Зеленський назвав зустріч змістовною

Зеленський заявив, що американські чиновники так добре знають всі деталі української політики, що здалось нібито зустріч була не першою. Президент акцентував на змістовній розмові.

Ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік у відносинах США та України, у рік 30-ліття незалежності України,

– сказав український лідер.

Крім того, Зеленський наголосив, що запросив президента США Джо Байдена та віцепрезидентку Камалу Гарріс взяти участь у саміті "Кримської платформи".

Блінкен передасть Байдену запрошення

Політик сказав, що Штати знайдуть відповідний час для візиту. Крім того, держсекретар зазначив, що партнерство США та України розвивається протягом багатьох років, зокрема США підтримують державу у боротьбі зі збройною агресією.

"Ми також підтримуємо вас у роботі зі зміцнення демократії, у розбудові інституцій, боротьбі з корупцією та просуванні реформ. Хочемо підтвердити, що ми маємо намір і надалі продовжувати тісну співпрацю й багато чого зробити разом", – зауважив Блінкен.

Блінкен заявив, що є загрози біля кордону

Держсекретар наголосив, що Росія лише частково відвела війська від кордону, тому загрози залишаються. Оскільки значна кількість військ залишається, Росія має спроможність активно діяти, якщо тільки захоче.

Щодо загроз, вони залишаються,

– сказав Блінкен.

Однак він додав, що США цінують стримування ситуації Україною, бо Київ не відповідає на провокації Москви.

Водночас Зеленський підтвердив, що на окупованих територіях Криму, Донбасу та вздовж кордону з Україною перебувають 75 тисяч російських військових. Ця кількість зменшується дуже повільно.

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Безпека у Чорноморському регіоні

Блінкен вкотре наголосив, що США і вся G7 підтримують суверенітет України. За його словами, США неабияк цінують дружбу і партнерство з Україною, тому ця підтримка буде й надалі.

Політики обговорили питання безпеки в Чорноморському і Азовському регіонах. За словами Зеленського, щодо цього питання вони бачать спільні дії. Президент повідомив, що існує ідея стосовно цієї співпраці, але її ще не узгодили.

Реформам в Україні протидіють Росія та олігархи

Тема реформ була однією з основних під час розмови політиків. Як зауважив Блінкен, є дуже багато сил, які виступають проти реформ і боротьби з корупцією.

"До них належать зовнішні сили, такі як Росію, та внутрішні – олігархи та потужні особи, які переслідують власні інтереси незаконними методами", – сказав чиновник.

Дивіться відео пресконференції Зеленського та Блінкена:

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