США почали скуповувати український мед
Україна в перші місяці 2020 року помітно збільшила експорт натурального меду.
За січень-квітень-2020 Україна продала за кордон 22,553 тисячі тонн натурального меду на суму 36,5 мільйонів доларів. У грошовому еквіваленті це на 12,8% більше, ніж за аналогічний період 2019 року, коментує дані Державної митної служби сайт AgroTimes.
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Найбільша частка експорту вітчизняного меду припадає на квітень.
Експорт українського меду в 2020 році
(в мільйонах доларів)
Січень – 5,6
Лютий – 7,7
Березень – 6,9
Квітень – 12,5
Хто купляє український мед?
За звітній період лідер за обсягами закупівлі меду традиційний – Німеччина. Ця країна придбала 20% всього експортованого Україною меду на загальну суму $7,6 мільйонів доларів. (Але це на 12% менше, ніж у січні-квітні 2019-го.)
Далі йдуть Польща із часткою 18% і сумою закупівель 6,9 мільйонів доларів та Бельгія – 16% і 5,9 мільйонів доларів.
Ривок США
Відзначимо, що серйозно наростили обсяги закупівлі українського меду Сполучені Штати: за звітний період – на 88%! Це з 2,9 мільйона доларів до 5,5. Але лідером, як і раніше, залишається Євросоюз – 28,3 мільйона доларів.
Також варто звернути увагу на той факт, що протягом 2019 року Україна суттєво збільшила – на 12,7% – експорт натурального меду, порівняно з 2018 роком – 55,683 тисяч тонн проти 49,366 тисяч. Але в грошовому еквіваленті збільшення відбулося лише на 3,2% – 101,096 мільйон доларів проти 97,984 мільйона.
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